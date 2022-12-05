Giriş Tarihi: 05.12.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 10:32

Merve Boluğur'un ekranlara döneceği proje belli oldu! Mert Aydın ile 53 günlük evliliğini bitirmişti

Jet ayrılığın perde arkası ortaya çıktı. Mert Aydın ve Merve Boluğur evliliği iki ay olmadan bitti. Evlilikleri 53 gün süren Merve Boluğur ve Mert Aydın beş dakikada boşanmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur'un projesi belli oldu.