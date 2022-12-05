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Haberler Galeri Merve Boluğur'un ekranlara döneceği proje belli oldu! Mert Aydın ile 53 günlük evliliğini bitirmişti
Giriş Tarihi: 05.12.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 10:32

Merve Boluğur'un ekranlara döneceği proje belli oldu! Mert Aydın ile 53 günlük evliliğini bitirmişti

Jet ayrılığın perde arkası ortaya çıktı. Mert Aydın ve Merve Boluğur evliliği iki ay olmadan bitti. Evlilikleri 53 gün süren Merve Boluğur ve Mert Aydın beş dakikada boşanmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur'un projesi belli oldu.

Merve Boluğur’un ekranlara döneceği proje belli oldu! Mert Aydın ile 53 günlük evliliğini bitirmişti

2 Ekim'de nikah masasına oturan Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın evliliği yaklaşık 1 ay sürdü. Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın dün neden ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

Merve Boluğur’un ekranlara döneceği proje belli oldu! Mert Aydın ile 53 günlük evliliğini bitirmişti

Oyuncu Merve Boluğurile müzisyen Mert Aydın'ın evliliği sadece 44 gün sürdü. İkili, anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

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Merve Boluğur’un ekranlara döneceği proje belli oldu! Mert Aydın ile 53 günlük evliliğini bitirmişti

İkili Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmada 5 dakikada boşandı.

Merve Boluğur’un ekranlara döneceği proje belli oldu! Mert Aydın ile 53 günlük evliliğini bitirmişti

DURUŞMAYA BABASIYLA GELDİ

Duruşmaya babasıyla gelen Merve Boluğur, kendisine yöneltilen soruları "Yanımda babam var lütfen soru sormayın, rahatsız kendisi" diyerek geçiştirdi.

Merve Boluğur’un ekranlara döneceği proje belli oldu! Mert Aydın ile 53 günlük evliliğini bitirmişti

SURVIVOR İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Mert Aydın'la evliliğini 53 günde bitiren Merve Boluğur'un 'Survivor'a katılacağı iddia edildi.

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