Merve Boluğur’un ekranlara döneceği proje belli oldu! Mert Aydın ile 53 günlük evliliğini bitirmişti

2 Ekim'de nikah masasına oturan Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın evliliği yaklaşık 1 ay sürdü. Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın dün neden ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Oyuncu Merve Boluğurile müzisyen Mert Aydın'ın evliliği sadece 44 gün sürdü. İkili, anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. İkili Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmada 5 dakikada boşandı. DURUŞMAYA BABASIYLA GELDİ Duruşmaya babasıyla gelen Merve Boluğur, kendisine yöneltilen soruları 'Yanımda babam var lütfen soru sormayın, rahatsız kendisi' diyerek geçiştirdi. SURVIVOR İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI Mert Aydın'la evliliğini 53 günde bitiren Merve Boluğur'un 'Survivor'a katılacağı iddia edildi. 2023 yılında başlayacak program için Dominik Cumhuriyeti'ne gidecek oyuncu, uzun zaman sonra da ekrana dönmüş olacak. Boluğur'un, yarışma için hazırlıklara başladığı söyleniyor. 'GEREKSİZ İNSAN, KONUŞMAYA HİÇ GEREK YOK' Öte yandan boşanma hakkında açıklamaları merakla beklenen Mert Aydın, günler sonra sessizliğini bozdu. Oyuncu Saruhan Hünel'in sahibi olduğu restoran, önceki gün Galataport'ta açıldı. Sağanak yağışa rağmen açılışa cemiyet hayatının renkli isimleri katıldı. Mert Aydın da açılışta DJ'lik yaptı. Evliliği geçtiğimiz ay sona eren 35 yaşındaki DJ, 'Boşandıktan sonra ilk kez bir etkinliğe katılıp, çok sevdiğim işimi yaptım. Bana ne soracağınızı biliyorum. Gereksiz insan, konuşmaya hiç gerek yok. Unutmaya çalışıyorum' açıklamasını yaptı. 44 gün süren evlilikle ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. 2. Sayfa'nın haberine, Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın boşanma nedenleri ortaya çıktı. AYRILIĞA GÖTÜREN İDDİA Merve Boluğur nikahın ertesi gününden itibaren 'Bana kimse kural koyamaz. Sıkıntıya gelemem' dedi. Bu, çift arasında patlak veren ilk sorundu. Mert Aydın, nikahtan sonra ameliyat oldu. Ancak istirahat döneminde Merve'den beklediği yardımı alamadı. MERT AYDIN İLK KEZ KONUŞTU Hep sessiz kalan ve hem evlilik sürecinde hem de boşanma arifesinde konuşmayan Mert Aydın, samimi açıklamalarda bulundu. Takvim'in haberine göre; Güzel oyuncuyla evlenene kadar her şeyin yolunda gittiğini ifade eden Aydın, 'Aynı ev içinde bazı uyuşmazlıklarımız oldu' dedi. Basında çıkan 'Reklam evliliği' haberleri hakkında da konuşan Ünlü DJ 'Severek evlendik ama olmadı. Bunların doğruluk payı yok' dedi. Ayrılığın altındaki temel neden olarak 'Fikir ayrılığına düştük' diyen Aydın, evliliği yürütemediklerini dile getirdi. Nikâhtan sonra ameliyat olan Mert Aydın, hakkında çıkan 'İstirahat döneminde Merve'den beklediği yardımı alamadı' haberlerini ise yalanladı. 'Evliliğinizin 6. günü annenizin evine döndünüz mü?' sorusuna ise 'Ne Merve ne de ben öyle bir şey yapmadık, evlilik sürecimiz boyunca beraber yaşadık' ifadelerini kullandı. İlk boşanma sözlerinin kendisinden geldiğini ifade eden Aydın, 'Merve'yle konuştum ve boşanmak istediğimi dile getirdim ve boşanma davası açtım' dedi.