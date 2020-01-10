Meryem Uzerli artık bambaşka biri oldu! "Ne yaptın kendine böyle?"

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan karakteri ve sempatik Türkçesiyle, Türk halkının gönlüne taht kuran Meryem Uzerli'nin yeni görüntüsü hayranlarının büyük bir kısmı tarafından beğenilmedi. Uzun saçlı halinin daha iyi olduğunu belirten takipçileri aynı zamanda sanatçının estetikli halini de eleştirdi. Bir takipçisi burun ucundaki farklılığa dikkat çekti. Son dönemde verdiği kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemde olan oyuncu Meryem Uzerli, Engelsiz Yaşam Vakfı'nın ödül törenine katıldı. Yeni yılda hayatındaki değişiklikleri anlatan Uzerli, "Ne istediğimi daha net biliyorum artık. Benim dünyamda hata yok, tecrübeler var. İnsan olarak hatalı varlıklarız, hiç kimse mükemmel değil" dedi.