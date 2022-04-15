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Haberler Galeri Meryem Uzerli Dubai’den fotoğraf paylaştı! İşte Meryem Uzerli’nin çocuklarıyla tatil keyfi!
Giriş Tarihi: 15.04.2022 20:15 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 20:23

Meryem Uzerli Dubai’den fotoğraf paylaştı! İşte Meryem Uzerli’nin çocuklarıyla tatil keyfi!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, uzun süredir ekranlardan uzakta. Dijital projelerde yer alan Meryem Uzerli, hayatını Almanya'nın başkenti Berlin'de devam ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde "TIME100 Impact Awards"ın (TIME100 Etki Ödülleri) Dubai'deki Museum of Future'da (Geleceğin Müzesi) etkinliğine katılan ünlü oyuncu, Dubai'den görüntüler paylaştı. Çocuklarıyla birlikte tatil yapan Uzerli, o anları sosyal medyadan yayınladı. İşte o tatilden dikkat çeken görüntüler!

Meryem Uzerli Dubai’den fotoğraf paylaştı! İşte Meryem Uzerli’nin çocuklarıyla tatil keyfi!

Güzel oyuncu Meryem Uzerli, "TIME100 Impact Awards"ın (TIME100 Etki Ödülleri) Dubai'deki Museum of Future'da (Geleceğin Müzesi) düzenlenen etkinliğine katıldı.

Meryem Uzerli Dubai’den fotoğraf paylaştı! İşte Meryem Uzerli’nin çocuklarıyla tatil keyfi!

Etkinlik gecesinde, toplum üzerindeki etkilerini daha iyi bir gelecek inşa etmek için kullanan 100 kişi ödüllendirildi.

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Meryem Uzerli Dubai’den fotoğraf paylaştı! İşte Meryem Uzerli’nin çocuklarıyla tatil keyfi!

Aralarında Kat Graham, Tyra Banks, will.i.am, Itziar Ituno gibi isimlerin yer aldığı 200 seçkin davetlinin katıldığı etkinlikte Meryem Uzerli dikkatleri üzerine çekti.

Meryem Uzerli'nin çocuklarıyla tatil keyfi! | Video

Meryem Uzerli Dubai’den fotoğraf paylaştı! İşte Meryem Uzerli’nin çocuklarıyla tatil keyfi!

'ÇOK MUTLUYUM'

Ünlü oyuncu, "Ben de etkinliğin bir parçası olmak istedim. Geleceğin daha iyi bir yer olmasına yardımcı olanlarla bir aradayız. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Meryem Uzerli Dubai’den fotoğraf paylaştı! İşte Meryem Uzerli’nin çocuklarıyla tatil keyfi!

Sosyal medya hesabından geceye dair çektirdiği fotoğrafları paylaşan Uzerli'yi takipçileri beğeni yağmuruna tuttu. Fotoğrafların altına, 'Yıldız gibi parladın', 'Güzellik' yorumları yapıldı.

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