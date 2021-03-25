HaberlerGaleriMeryem Uzerli paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! "Hürrem Sultan yine mi estetik?" yorumlarına Meryem Uzerli'den yanıt gecikmedi...
Meryem Uzerli paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! "Hürrem Sultan yine mi estetik?" yorumlarına Meryem Uzerli'den yanıt gecikmedi...
Kısa bir süre önce ikinci kızını kucağına alan güzel oyuncu Meryem Uzerli, Instagram hesabından paylaştığı yeni karelerle yine dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde saçlarını tıpkı "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Hürrem Sultan'ı canlandırdığı dönemdeki gibi parlak kızıla boyatan Meryem Uzerli görüntüsü ile çok beğenilmişti. Meryem Uzerli son olarak yaptığı yeni paylaşımlarında yüzünün oldukça farklı görünmesiyle "Yine mi estetik?" soruları ile karşı karşıya kaldı. Meryem Uzerli'nin son hali sosyal medyada çok konuşulurken güzel oyuncudan estetik iddialarına da yanıt geldi. İşte Meryem Uzerli'nin yeni pozları...
Giriş Tarihi: 25.03.2021
11:23
Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
11:37
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