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Haberler Galeri Meryem Uzerli paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! "Hürrem Sultan yine mi estetik?" yorumlarına Meryem Uzerli'den yanıt gecikmedi...

Meryem Uzerli paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! " yine mi estetik?" yorumlarına Meryem Uzerli'den yanıt gecikmedi...

Kısa bir süre önce ikinci kızını kucağına alan güzel oyuncu Meryem Uzerli, hesabından paylaştığı yeni karelerle yine dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde saçlarını tıpkı "" dizisinde 'ı canlandırdığı dönemdeki gibi parlak kızıla boyatan Meryem Uzerli görüntüsü ile çok beğenilmişti. Meryem Uzerli son olarak yaptığı yeni paylaşımlarında yüzünün oldukça farklı görünmesiyle "Yine mi estetik?" soruları ile karşı karşıya kaldı. sosyal medyada çok konuşulurken güzel oyuncudan estetik iddialarına da yanıt geldi. İşte ...

Giriş Tarihi: 25.03.2021 11:23 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 11:37
Meryem Uzerli paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! Hürrem Sultan yine mi estetik? yorumlarına Meryem Uzerli'den yanıt gecikmedi...

Kısa bir süre önce ikinci kızını kucağına alan güzel oyuncu Meryem Uzerli, hesabından paylaştığı yeni karelerle yine dikkatleri üzerine çekti.

Meryem Uzerli paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! Hürrem Sultan yine mi estetik? yorumlarına Meryem Uzerli'den yanıt gecikmedi...

Geçtiğimiz günlerde saçlarını tıpkı "" dizisinde 'ı canlandırdığı dönemdeki gibi parlak kızıla boyatan Meryem Uzerli görüntüsü ile çok beğenilmişti.

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Meryem Uzerli paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! Hürrem Sultan yine mi estetik? yorumlarına Meryem Uzerli'den yanıt gecikmedi...

Meryem Uzerli son olarak yaptığı yeni paylaşımlarında yüzünün oldukça farklı görünmesiyle "Yine mi estetik?" soruları ile karşı karşıya kaldı.

Meryem Uzerli paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! Hürrem Sultan yine mi estetik? yorumlarına Meryem Uzerli'den yanıt gecikmedi...

Kızı 'yi kucağına alan Meryem Uzerli kısa sürede verdiği doğum kiloları ile çok şaşırttı.

Meryem Uzerli paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! Hürrem Sultan yine mi estetik? yorumlarına Meryem Uzerli'den yanıt gecikmedi...

Sosyal medya hesabından ardı ardına paylaşımlarda bulunan Meryem Uzerli güzelliği sergilemeye devam ediyor.

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