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Haberler Galeri Meryem Uzerli'nin son hali çok beğenildi! Kıvırcık olan Meryem Uzerli yeni tarzıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!
Giriş Tarihi: 02.06.2021 17:03 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 17:08

'nin son hali çok beğenildi! Kıvırcık olan Meryem Uzerli yeni tarzıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!

"" dizisinin 'ı olarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu , bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Dijital projelere yönelen Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına alan taze anne, 6,7 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Uzerli, son olarak yeni bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Kıvırcık saçlı olduğu görülen Meryem Uzerli'nin değişik tarzı hayranlarının beğenisini kazandı.

Meryem Uzerli'nin son hali çok beğenildi! Kıvırcık olan Meryem Uzerli yeni tarzıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!

"" dizisinin 'ı olarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu , bir süredir ekranlardan uzak duruyor.

Meryem Uzerli'nin son hali çok beğenildi! Kıvırcık olan Meryem Uzerli yeni tarzıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Dijital projelere yönelen , yaşamını ise Berlin'de sürdürmeye devam ediyor.

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Meryem Uzerli'nin son hali çok beğenildi! Kıvırcık olan Meryem Uzerli yeni tarzıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan oyuncu 'yi, Instagram'dan 6,7 milyon kişi takip ediyor.

Meryem Uzerli'nin son hali çok beğenildi! Kıvırcık olan Meryem Uzerli yeni tarzıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Instagram hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, son pozuyla büyük beğeni topladı.

Meryem Uzerli'nin son hali çok beğenildi! Kıvırcık olan Meryem Uzerli yeni tarzıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Kıvırcık haliyle yeni imajı çok beğenilen 'ye kısa sürede binlerce beğeni yağdı.

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