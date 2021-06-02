Giriş Tarihi: 02.06.2021 17:03Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 17:08
Meryem Uzerli'nin son hali çok beğenildi! Kıvırcık olan Meryem Uzerli yeni tarzıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!
"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Dijital projelere yönelen Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına alan taze anne, 6,7 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Uzerli, son olarak yeni bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Kıvırcık saçlı olduğu görülen Meryem Uzerli'nin değişik tarzı hayranlarının beğenisini kazandı.