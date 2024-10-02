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Haberler Galeri Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe'nin kızları ile yaşadığı devasa villaları dudak uçuklattı! "Evin güzelliği şaka mı?"
Giriş Tarihi: 02.10.2024 08:12 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 08:15

Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe'nin kızları ile yaşadığı devasa villaları dudak uçuklattı! "Evin güzelliği şaka mı?"

İki kız çocuğu annesi tescilli güzel ve oyuncu Amine Gülşe sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile büyük ilgi görüyor. Son olarak minik kızı ile karelerini paylaşan Amine Gülşe'nin özellikle kendi evlerinden kareleri hayran bırakıyor. Tüm Türkiye'nin tanıdığı gözde çiftlerden dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe'nin devasa villası dudak uçuklatıyor. Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe son olarak kızları Eda ve Ela ile yaşadıkları muhteşem ev ile gündem oldu. İşte "Evin güzelliği şaka mı?" yorumları yağan Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin devasa villası...

Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe’nin kızları ile yaşadığı devasa villaları dudak uçuklattı! Evin güzelliği şaka mı?

Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe'nin muhteşem evi sosyal medyaya damga vurdu. Mutluluklarını Eda ve Ela adını verdikleri kızlarıyla taçlandıran Özil ailesi bakın nerede yaşıyor...

Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe’nin kızları ile yaşadığı devasa villaları dudak uçuklattı! Evin güzelliği şaka mı?

İki kız çocuğu Amine Gülşe sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile büyük ilgi görüyor.

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Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe’nin kızları ile yaşadığı devasa villaları dudak uçuklattı! Evin güzelliği şaka mı?

Son olarak minik kızı ile karelerini paylaşan Amine Gülşe'nin özellikle kendi evlerinden kareleri hayran bırakıyor.

Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe’nin kızları ile yaşadığı devasa villaları dudak uçuklattı! Evin güzelliği şaka mı?

Tüm Türkiye'nin tanıdığı gözde çiftlerden dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe'nin devasa villası dudak uçuklattı.

Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe’nin kızları ile yaşadığı devasa villaları dudak uçuklattı! Evin güzelliği şaka mı?

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Amine Gülşe evlerinin muazzam manzarasını takipçileriyle paylaştı.

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