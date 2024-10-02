Giriş Tarihi: 02.10.2024 08:12
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
08:15
Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe'nin kızları ile yaşadığı devasa villaları dudak uçuklattı! "Evin güzelliği şaka mı?"
İki kız çocuğu annesi tescilli güzel ve oyuncu Amine Gülşe sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile büyük ilgi görüyor. Son olarak minik kızı ile karelerini paylaşan Amine Gülşe'nin özellikle kendi evlerinden kareleri hayran bırakıyor. Tüm Türkiye'nin tanıdığı gözde çiftlerden dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe'nin devasa villası dudak uçuklatıyor. Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe son olarak kızları Eda ve Ela ile yaşadıkları muhteşem ev ile gündem oldu. İşte "Evin güzelliği şaka mı?" yorumları yağan Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin devasa villası...