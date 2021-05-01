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Haberler Galeri Mesut Özil'den tescilli güzel eşi Amine Gülşe'ye romantik kutlama! Amine Gülşe'yi güllere boğdu...
Giriş Tarihi: 01.05.2021 08:01 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 08:06

'den tescilli güzel eşi 'ye ! Amine Gülşe'yi güllere boğdu...

Ünlü futbolcu 'in oyuncu eşi yeni yaşını kutluyor. Eşi Mesut Özil ve kızı ile 'da yaşamaya başlayan Amine Gülşe uzun süredir dizi ve film sektöründen uzak olsa da magazin gündeminden hiç eksik olmuyor. Sosyal medyada da oldukça ilgi gören oyuncu Amine Gülşe özellikle eşi Mesut Özil ve kızı Eda ile yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni topluyor. Mesut Özil'in de üzerine titrediği Amine Gülşe dün 28 yaşına bastı. Pandemi nedeniyle evde baş başa kutlama yapan çift mutluluk kareleri ile övgüler topladı.Eşi Amine Gülşe'nin doğum gününü romantik bir paylaşım ile kutlayan Mesut Özil "Hep yanımda olduğun için teşekkürler. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum" notunu düştü.

Mesut Özil'den tescilli güzel eşi Amine Gülşe'ye romantik kutlama! Amine Gülşe'yi güllere boğdu...

Ünlü futbolcu 'in oyuncu eşi yeni yaşını kutluyor.

Mesut Özil'den tescilli güzel eşi Amine Gülşe'ye romantik kutlama! Amine Gülşe'yi güllere boğdu...

Eşi ve kızı ile 'da yaşamaya başlayan uzun süredir dizi ve film sektöründen uzak olsa da magazin gündeminden hiç eksik olmuyor.

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Mesut Özil'den tescilli güzel eşi Amine Gülşe'ye romantik kutlama! Amine Gülşe'yi güllere boğdu...

Sosyal medyada da oldukça ilgi gören oyuncu özellikle eşi ve kızı ile yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni topluyor.

Mesut Özil'den tescilli güzel eşi Amine Gülşe'ye romantik kutlama! Amine Gülşe'yi güllere boğdu...

'in de üzerine titrediği dün 28 yaşına bastı.

Mesut Özil'den tescilli güzel eşi Amine Gülşe'ye romantik kutlama! Amine Gülşe'yi güllere boğdu...

Pandemi nedeniyle evde baş başa kutlama yapan çift mutluluk kareleri ile övgüler topladı.

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