Mesut Özil'den tescilli güzel eşi Amine Gülşe'ye romantik kutlama! Amine Gülşe'yi güllere boğdu...

Ünlü futbolcu Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe yeni yaşını kutluyor. Eşi Mesut Özil ve kızı Eda ile İstanbul'da yaşamaya başlayan Amine Gülşe uzun süredir dizi ve film sektöründen uzak olsa da magazin gündeminden hiç eksik olmuyor. Sosyal medyada da oldukça ilgi gören oyuncu Amine Gülşe özellikle eşi Mesut Özil ve kızı Eda ile yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni topluyor. Mesut Özil'in de üzerine titrediği Amine Gülşe dün 28 yaşına bastı. Pandemi nedeniyle evde baş başa kutlama yapan çift mutluluk kareleri ile övgüler topladı.Eşi Amine Gülşe'nin doğum gününü romantik bir paylaşım ile kutlayan Mesut Özil "Hep yanımda olduğun için teşekkürler. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum" notunu düştü.