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Haberler Galeri Mesut Özil'in tescilli güzel eşi Amine Gülşe spor paylaşımı ile beğeni topladı! "Kim der ki iki çocuk annesi"
Giriş Tarihi: 08.06.2024 16:24 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 16:28

Mesut Özil'in tescilli güzel eşi Amine Gülşe spor paylaşımı ile beğeni topladı! "Kim der ki iki çocuk annesi"

Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftler arasındaki dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe'nin kızları Eda geçtiğimiz haftalarda 4 yaşına basmıştı. Mesut Özil, Amine Gülşe ile hayatını 2019 yılında birleştirmişti. Çift mutluluklarını Eda ve Ela adını verdikleri kızlarıyla taçlandırdı. Özil ailesi sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son olarak Amine Gülşe'den spor paylaşımı geldi. Güzel oyuncu form tuttuğu anlardan paylaşımda bulunurken Amine Gülşe'nin fit haline övgüler yağdı...

Mesut Özil’in tescilli güzel eşi Amine Gülşe spor paylaşımı ile beğeni topladı! Kim der ki iki çocuk annesi

Mesut Özil'in güzel eşi Amine Gülşe sosyal medyaya spor paylaşımlarıyla damga vurdu. İki kız çocuk dünyaya getiren Amine Gülşe fit haliyle beğeni topladı.

Mesut Özil’in tescilli güzel eşi Amine Gülşe spor paylaşımı ile beğeni topladı! Kim der ki iki çocuk annesi

Özil ailesi sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son olarak Amine Gülşe'den spor paylaşımı geldi.

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Mesut Özil’in tescilli güzel eşi Amine Gülşe spor paylaşımı ile beğeni topladı! Kim der ki iki çocuk annesi

Güzel oyuncu form tuttuğu anlardan paylaşımda bulunurken Amine Gülşe'nin fit haline övgüler yağdı...

Mesut Özil’in tescilli güzel eşi Amine Gülşe spor paylaşımı ile beğeni topladı! Kim der ki iki çocuk annesi
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Mesut Özil’in tescilli güzel eşi Amine Gülşe spor paylaşımı ile beğeni topladı! Kim der ki iki çocuk annesi
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