Metin Akpınar kızı Duygu Nebioğlu’ndan yeni açıklama! Duygu Nebioğlu: Mahkeme annemi de ortaya çıkaracak!

"MAHKEME ONU DA ORTAYA ÇIKARACAK"

Duygu Nebioğlu paylaşımında; "Mücadeleme tam gaz devam edeceğim. Bu davanın zaten kazananı benim, hatta öz annem. Kendi ortada olmasa da. Severek çıkmak istemedi, mahkeme onu da çıkartacak ortaya" ifadelerini kullandı.