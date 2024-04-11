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Haberler Galeri Metin Akpınar kızı Duygu Nebioğlu’ndan yeni açıklama! Duygu Nebioğlu: Mahkeme annemi de ortaya çıkaracak!
Giriş Tarihi: 11.04.2024 22:26 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 22:26

Metin Akpınar kızı Duygu Nebioğlu’ndan yeni açıklama! Duygu Nebioğlu: Mahkeme annemi de ortaya çıkaracak!

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Metin Akpınar'ın babası olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanan Duygu Nebioğlu yaşadıklarını anlatmıştı. Son olarak Metin Akpınar kızı Duygu Nebioğlu ile yaşadığı gerginlikle yeniden gündem oldu. Duygu Nebioğlu, Akpınar'ın fakirlik belgelerinin iptalini istediğini duyunca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesi şaşırttı. Bugün ise Duygu Nebioğlu, yeni bir paylaşım yaptı ve gündeme oturdu. Nebioğlu, mahkemenin annesini de ortaya çıkaracağını dile getirerek yaptığı paylaşım dikkat çekti. İşte Duygu Nebioğlu'nun o paylaşımı!

Metin Akpınar kızı Duygu Nebioğlu’ndan yeni açıklama! Duygu Nebioğlu: Mahkeme annemi de ortaya çıkaracak!

Göksel Özdoğdu ile 62 yıldır evli olan 81 yaşındaki Metin Akpınar'ın, Suphiye Orancı ile olan evlilik dışı ilişkisinden iki kızları olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanmıştı.

Metin Akpınar kızı Duygu Nebioğlu’ndan yeni açıklama! Duygu Nebioğlu: Mahkeme annemi de ortaya çıkaracak!

ÇİLEDEN ÇIKTI

Mertin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu ile yaşadığı gerginlik magazin gündemine bomba gibi düştü. Nebioğlu, biyolojik babası Metin Akpınar'ın fakirlik belgesinin iptalini istediğini duyunca adeta çileden çıktı.

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Metin Akpınar kızı Duygu Nebioğlu’ndan yeni açıklama! Duygu Nebioğlu: Mahkeme annemi de ortaya çıkaracak!

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKEN PAYLAŞIM

Nebioğlu, fakirlik belgesinin iptali sonrası sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat topladı.

Metin Akpınar kızı Duygu Nebioğlu’ndan yeni açıklama! Duygu Nebioğlu: Mahkeme annemi de ortaya çıkaracak!

MAGAZİN GÜNDEMİNDE YER ALDI

Bugün Nebioğlu yeni paylaşımıyla magazin gündemine geldi.

Metin Akpınar kızı Duygu Nebioğlu’ndan yeni açıklama! Duygu Nebioğlu: Mahkeme annemi de ortaya çıkaracak!

"MAHKEME ONU DA ORTAYA ÇIKARACAK"

Duygu Nebioğlu paylaşımında; "Mücadeleme tam gaz devam edeceğim. Bu davanın zaten kazananı benim, hatta öz annem. Kendi ortada olmasa da. Severek çıkmak istemedi, mahkeme onu da çıkartacak ortaya" ifadelerini kullandı.

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