Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan manidar paylaşım! "Her şeyin hesabını soracağız, sabır..."

Magazin gündemine bomba gibi düşen Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi ses getirmişti. Metin Akpınar hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı. Meğer Metin Akpınar'ın Almanya'da evlilik dışı bir de oğlu varmış... Metin Akpınar'ın evlilik dışı çocuklarının olduğu Duygu Nebioğlu isimli genç kadının sosyal medya paylaşımı ile ortaya çıkmıştı. Metin Akpınar'ın babası olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanan Duygu Nebioğlu yaşadıklarını anlatmıştı. Son olarak Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kız çocuklarından biri olan Duygu Nebioğlu, manidar paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.