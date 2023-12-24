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Haberler Galeri Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan manidar paylaşım! "Her şeyin hesabını soracağız, sabır..."
Giriş Tarihi: 24.12.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 10:56

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan manidar paylaşım! "Her şeyin hesabını soracağız, sabır..."

Magazin gündemine bomba gibi düşen Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi ses getirmişti. Metin Akpınar hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı. Meğer Metin Akpınar'ın Almanya'da evlilik dışı bir de oğlu varmış... Metin Akpınar'ın evlilik dışı çocuklarının olduğu Duygu Nebioğlu isimli genç kadının sosyal medya paylaşımı ile ortaya çıkmıştı. Metin Akpınar'ın babası olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanan Duygu Nebioğlu yaşadıklarını anlatmıştı. Son olarak Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kız çocuklarından biri olan Duygu Nebioğlu, manidar paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan manidar paylaşım! Her şeyin hesabını soracağız, sabır...

Göksel Özdoğdu ile 62 yıldır evli olan 81 yaşındaki Metin Akpınar'ın, Suphiye Orancı ile olan evlilik dışı ilişkisinden iki kızları olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanmıştı.

Metin Akpınar'ın kızlarından Duygu Nebioğlu'nun mahkeme kararı sonrası yaptığı açıklamada: "Hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım. Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağrına basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım" sözleriyle duygularını ifade etmişti.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan manidar paylaşım! Her şeyin hesabını soracağız, sabır...

Ardından Metin Akpınar "Durumu bilmiyordum. Özür dilerim" dedi. Ancak Akpınar'ın bu durumu 14 yıldır bildiği ortaya çıkmıştı. Akpınar'ın durumu daha önceden eşine anlattığı, hatta çiftin çocuklara sus payı olarak aylık 500'er lira gönderdiği de konuşulmuştu.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan manidar paylaşım! Her şeyin hesabını soracağız, sabır...

Hatta Akpınar'ın eşinin iki çocuğa iyi davranmadığı "Gel bakalım sen, neden Metin Abi'nin üzerinden prim yapıyorsun. Git ananın yanına" diye tepki gösterdiği de ortaya çıkmıştı.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan manidar paylaşım! Her şeyin hesabını soracağız, sabır...

Son olarak Nebioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı manidar bir paylaşımla dikkat çekti. Sahilde çekilen bir karesini paylaşan Duygu Nebioğlu, gönderisine şu mesajı yazdı:

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan manidar paylaşım! Her şeyin hesabını soracağız, sabır...

"Bizler umutları kırılmış, umutsuz kalmayan çocuklarız. Benimle paylaştıklarınız, bana anlattıklarınız sırrımdır. Zamanı geldiğinde her şeyin hesabını soracağız. Sabır..."

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