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Haberler Galeri Mezarlık olayının perde arkası gün yüzüne çıktı! Bülent Ersoy'un dostu Fevzi Siverek tek tek anlattı
Giriş Tarihi: 09.08.2022 15:19 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 15:56

Mezarlık olayının perde arkası gün yüzüne çıktı! Bülent Ersoy'un dostu Fevzi Siverek tek tek anlattı

Bülent Ersoy, geçen yıl vefat eden babası Fikret Erkoç'un mezar yerinin kazıldığı sırada yanında bulunan yardımcısına "Dar değil mi? Eee ben ne olacağım? Ben standartta sığmam ki" şeklinde soru sormuş, bunun üzerine Ersoy'un dostu Fevzi Siverek de "Sana daha büyük yapacağız" demişti. Bülent Ersoy'un yakın dostu ve menajeri Fevzi Siverek sanatçının mezarının şifreli ve asansörlü olacağını söylemişti. Siverek, mezarın yapımı için de 1.5 milyon lira harcanacağını belirtmişti. Fevzi Siverek sosyal medyada viral olan mezarlık diyaloğunun perde arkasını tek tek anlattı. İşte detaylar...

Mezarlık olayının perde arkası gün yüzüne çıktı! Bülent Ersoy’un dostu Fevzi Siverek tek tek anlattı

Bülent Ersoy, geçen yıl vefat eden babası Fikret Erkoç'un mezar yerinin kazıldığı sırada yanında bulunan kişilere "Dar değil mi? Eee ben ne olacağım? Ben standarta sığmam ki" şeklinde soru sormuş, bunun üzerine Ersoy'un yakın dostu ve menajeri Fevzi Siverek de "Sana daha büyük yapacağız" demiş ve bu görüntü gündem olmuştu.

Mezarlık olayının perde arkası gün yüzüne çıktı! Bülent Ersoy’un dostu Fevzi Siverek tek tek anlattı

Ersoy'un babasının cenaze töreninde mezar kazılırken sarf ettiği sözleri sosyal medyada kısa sürede trend olmuştu.

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Mezarlık olayının perde arkası gün yüzüne çıktı! Bülent Ersoy’un dostu Fevzi Siverek tek tek anlattı

'Diva', geçtiğimiz gün kendisine yöneltilen "Mezar yeriniz belli mi? Önceden planladınız mı?" sorusuna "Evet, mezar yerim belli." cevabını vermişti. Ersoy'un yakın dostu Fevzi Siverek, Al Sana Haber'e bağlanarak açıklamalarda bulunmuştu.

Mezarlık olayının perde arkası gün yüzüne çıktı! Bülent Ersoy’un dostu Fevzi Siverek tek tek anlattı

Siverek, "Normalde yaşayan bir insana mezar yeri almak hem dinimiz gereği hem de yaşayan bir insanın alınan yere gömüleceğini düşünmek çok şık bir durum değil. Ama malumunuz Türkiye'de bir gelenek vardır. 4-5 kişilik bir aile kabristanı alınıp yapılır. Malumunuz Bülent Ersoy'un babasının defin işlemi sırasında mezar başında bir konu oldu. Bülent Hanım' a Zincirlikuyu'dan bir mezar yeri ayarlamışım. Ama hayranları ulaşmasın diye biraz derin yapacağız" demişti.

Mezarlık olayının perde arkası gün yüzüne çıktı! Bülent Ersoy’un dostu Fevzi Siverek tek tek anlattı

İşte sosyal medyada gündem olan bu diyaloğun yer aldığı video…

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