Mezarlık olayının perde arkası gün yüzüne çıktı! Bülent Ersoy’un dostu Fevzi Siverek tek tek anlattı

Siverek, "Normalde yaşayan bir insana mezar yeri almak hem dinimiz gereği hem de yaşayan bir insanın alınan yere gömüleceğini düşünmek çok şık bir durum değil. Ama malumunuz Türkiye'de bir gelenek vardır. 4-5 kişilik bir aile kabristanı alınıp yapılır. Malumunuz Bülent Ersoy'un babasının defin işlemi sırasında mezar başında bir konu oldu. Bülent Hanım' a Zincirlikuyu'dan bir mezar yeri ayarlamışım. Ama hayranları ulaşmasın diye biraz derin yapacağız" demişti.