Mezarlık olayının perde arkası gün yüzüne çıktı! Bülent Ersoy’un dostu Fevzi Siverek tek tek anlattı

Bülent Ersoy, geçen yıl vefat eden babası Fikret Erkoç'un mezar yerinin kazıldığı sırada yanında bulunan yardımcısına "Dar değil mi? Eee ben ne olacağım? Ben standartta sığmam ki" şeklinde soru sormuş, bunun üzerine Ersoy'un dostu Fevzi Siverek de "Sana daha büyük yapacağız" demişti. Bülent Ersoy'un yakın dostu ve menajeri Fevzi Siverek sanatçının mezarının şifreli ve asansörlü olacağını söylemişti. Siverek, mezarın yapımı için de 1.5 milyon lira harcanacağını belirtmişti. Fevzi Siverek sosyal medyada viral olan mezarlık diyaloğunun perde arkasını tek tek anlattı. İşte detaylar...