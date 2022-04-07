Milano tatili dönüşü açıkladı! Hande Erçel ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor?

Sunucular Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, "Gerçek beraberlik Kerem Bürsin'de olduğu gibi bir aşk oyunu değil. Kaan Yıldırım'ın ailesinden yine veto yiyeceği bir aşk hikayesi. Çünkü Kaan'ın ailesi kesinlikle ünlüler camiasından gelin adayı istemiyorlar. Hadise'de de net bir tavır sergilediler, ilişkinin bitmesinde çok etkili oldular" yorumunda bulundular.