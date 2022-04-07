Milano tatili dönüşü açıkladı! Hande Erçel ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor?

Giriş Tarihi: 07.04.2022 16:04
Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
16:17
Güzel oyuncu Hande Erçel, dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Kerem Bürsin ile geçtiğimiz günlerde ilişkisini noktalamıştı. Özel hayatıyla sık sık magazinde yer alan Hande Erçel, kısa süre içinde aşk bombasını patlattı. Hande Erçel; geçen aylarda Hadise ile olaylı ilişkisi sona eren, eski rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile gecelerde yakalandı! Yılın aşk bombasını patlatan Hande Erçel ile Kaan Yıldırım, konuşulurken güzel oyuncu soluğu ablası Gamze Erçel ile birlikte Milano'da aldı. Ünlü oyuncu Hande Erçel ve sosyal medya fenomeni Gamze Erçel Milano sokaklarını adeta salladı. Gamze Erçel'le çıktığı Milano tatilinden dönen Erçel, yakışıklı oyuncuyla ilgili yöneltilen sorulara ne yanıt verdi? İşte cevabı...