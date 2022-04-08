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Haberler Galeri Milano tatili dönüşü açıkladı! Hande Erçel ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? O soruya güzel oyuncu bakın ne dedi!
Giriş Tarihi: 08.04.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 09:30

Milano tatili dönüşü açıkladı! Hande Erçel ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? O soruya güzel oyuncu bakın ne dedi!

Güzel oyuncu Hande Erçel, dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Kerem Bürsin ile geçtiğimiz günlerde ilişkisini noktalamıştı. Özel hayatıyla sık sık magazinde yer alan Hande Erçel, kısa süre içinde aşk bombasını patlattı. Hande Erçel; geçen aylarda Hadise ile olaylı ilişkisi sona eren, eski rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile gecelerde yakalandı! Yılın aşk bombasını patlatan Hande Erçel ile Kaan Yıldırım, konuşulurken güzel oyuncu soluğu ablası Gamze Erçel ile birlikte Milano'da aldı. Ünlü oyuncu Hande Erçel ve sosyal medya fenomeni Gamze Erçel Milano sokaklarını adeta salladı. Gamze Erçel'le çıktığı Milano tatilinden dönen Erçel, yakışıklı oyuncuyla ilgili yöneltilen sorulara ne yanıt verdi? İşte cevabı...

Milano tatili dönüşü açıkladı! Hande Erçel ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? O soruya güzel oyuncu bakın ne dedi!

Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel (28) ile şarkıcı Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'ın (35) aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki ablası Gamze Erçel'le çıktığı Milano tatilinden dönen Erçel, yakışıklı oyuncuyla ilgili yöneltilen sorulara ne yanıt verdi? İşte cevabı...

Milano tatili dönüşü açıkladı! Hande Erçel ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? O soruya güzel oyuncu bakın ne dedi!

Hande Erçel, ilk günden beri 'reklam ilişkisi' iddialarının gölgesinde dizi aşkının gerçeğe dönüştüğü Kerem Bürsin'le sessiz sedasız yollarını ayırdı. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncunun, popçu Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen Kaan Yıldırım'la görüntülenmesi çok konuşuldu.

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Milano tatili dönüşü açıkladı! Hande Erçel ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? O soruya güzel oyuncu bakın ne dedi!

SÜRPRİZ YAKINLAŞMA

2019 yılında 'Halka' dizisinde rol arkadaşı olan Yıldırım ve Erçel, geçtiğimiz hafta Emirgan'da bir mekanda eğlendi. Gece boyu samimi oldukları iddia edilen çift, çıkışta Kaan'ın arabasına bindi. Anadolu Yakası'na geçerken çevirmeye yakalanan çift, kameraları görünce küçük bir şaşkınlık yaşadı. Sorulara cevap vermeyen oyuncular, Erçel'in Beykoz'daki evine gitti.

Milano tatili dönüşü açıkladı! Hande Erçel ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? O soruya güzel oyuncu bakın ne dedi!

"KAAN'IN AİLESİ KABUL ETMEZ"

'2. Sayfa' programında Hande Erçel ile Kaan Yıldırım arasındaki aşk iddiası konuşuldu. Sunucular, "Geçici bir heves mi, yoksa bir ömür boyu sürer mi? Kaan Yıldırım ile Hande Erçel uzun süre konuşacağımız bir aşk hikayesi mi?" sorularına yanıt aradı.

Milano tatili dönüşü açıkladı! Hande Erçel ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? O soruya güzel oyuncu bakın ne dedi!

Sunucular Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, "Gerçek beraberlik Kerem Bürsin'de olduğu gibi bir aşk oyunu değil. Kaan Yıldırım'ın ailesinden yine veto yiyeceği bir aşk hikayesi. Çünkü Kaan'ın ailesi kesinlikle ünlüler camiasından gelin adayı istemiyorlar. Hadise'de de net bir tavır sergilediler, ilişkinin bitmesinde çok etkili oldular" yorumunda bulundular.

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