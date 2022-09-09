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Haberler Galeri Milli boksör Sinan Ulutürk’ten şok iddialar! Yasak aşk yaşayan karım annemi darp etti
Giriş Tarihi: 09.09.2022 06:10 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 06:13

Milli boksör Sinan Ulutürk’ten şok iddialar! Yasak aşk yaşayan karım annemi darp etti

Milli boksör Sinan Ulutürk, boşanma aşamasında olduğu eşi Leyla Süleymanova'yla başının dertte olduğunu açıkladı. Ulutürk "Eşim, sevgilisiyle evimi basıp annemi dövdü." 2018'de evlendiği Leyla Süleymanova ile olaylı bir boşanma süreci yaşadığını söyleyen milli boksör Sinan Ulutürk, eşinin istekleri yüzünden büyük maddi zorluklar yaşadığını ileri sürdü ve ekledi: "Eşim, biz daha boşanmadan şarkıcı Mert Cihan Özcan ile yasak aşk yaşamaya başladı."

EVREN ABDULLAHOĞLU
Milli boksör Sinan Ulutürk’ten şok iddialar! Yasak aşk yaşayan karım annemi darp etti

Milli boksör Sinan Ulutürk, 2018 yılında evlendiği Leyla Süleymanova ile olaylı bir boşanma süreci yaşıyor. Eşinin istekleri yüzünden büyük maddi zorluklar yaşadığını anlatan ve boşanma süreci devam ederken eşinin sevgili bulduğunu söyleyen Ulutürk, GÜNAYDIN'a özel açıklamalar yaptı.

Milli boksör Sinan Ulutürk’ten şok iddialar! Yasak aşk yaşayan karım annemi darp etti

Milli boksör Sinan Ulutürk, eşi Leyla Süleymanova'nın kendisini şarkıcı Mert Cihan Özcan ile aldattığını iddia etti. Eşinin ilk evliliğini Demet Akalın'ın eski eşi Oğuz Kayhan ile yaptığını söyleyen boksör, Süleymanova ile tanıştığında kendisine, "Spor hocasıyım ve müsabakalara çıkıyorum.

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Milli boksör Sinan Ulutürk’ten şok iddialar! Yasak aşk yaşayan karım annemi darp etti

Ben kimim biliyor musun Demet Akalın'ın eski kocası Oğuz Kayhan ile evliydim, yeni ayrıldım" dediğinden bahsetti.

Milli boksör Sinan Ulutürk’ten şok iddialar! Yasak aşk yaşayan karım annemi darp etti

'MAĞDUR OLDUM'

Evliliklerinin 3. ayından itibaren eşinin alkol problemi ve gece hayatına düşkün olduğunu öğrendiğini söyleyen milli sporcu, Süleymanova'nın önceki evliliğinden olan çocuğuna bakıcı tutup yıllarca çocuğun masraflarını karşıladığını anlattı.

Milli boksör Sinan Ulutürk’ten şok iddialar! Yasak aşk yaşayan karım annemi darp etti

Evliliklerinin ilk yılında evlerini ayırıp boşanma davası açtıklarını söyleyen boksör, sonrasında eşinin intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti.

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