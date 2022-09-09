Giriş Tarihi: 09.09.2022 06:10
Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
06:13
Milli boksör Sinan Ulutürk’ten şok iddialar! Yasak aşk yaşayan karım annemi darp etti
Milli boksör Sinan Ulutürk, boşanma aşamasında olduğu eşi Leyla Süleymanova'yla başının dertte olduğunu açıkladı. Ulutürk "Eşim, sevgilisiyle evimi basıp annemi dövdü." 2018'de evlendiği Leyla Süleymanova ile olaylı bir boşanma süreci yaşadığını söyleyen milli boksör Sinan Ulutürk, eşinin istekleri yüzünden büyük maddi zorluklar yaşadığını ileri sürdü ve ekledi: "Eşim, biz daha boşanmadan şarkıcı Mert Cihan Özcan ile yasak aşk yaşamaya başladı."