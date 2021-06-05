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Haberler Galeri Milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'nın yüzüğünün fiyatı adeta dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 05.06.2021 09:03 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 09:02

Milyarder sevgilisi 'den evlilik teklifi alan 'nın yüzüğünün fiyatı adeta !

Uzun süredir Ibıza'da tatil yapan , Mısırlı sevgilisi 'den romantik bir evlenme teklifi aldı. Şeyma Subaşı, sevgilisi Alsaloussi'nin diz çökerek evlenme teklifi ettiği anların fotoğraflarını da 'dan paylaştı. Şeyma Subaşı, son olarak ise yüzüğünü gösterdiği bir fotoğrafını paylaştı. Evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'ya, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin hediye ettiği ve dünyaca ünlü bir markaya ait olan tektaş yüzüğün fiyatının ise .

Milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'nın yüzüğünün fiyatı adeta dudak uçuklattı!

Uzun zamandır birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi 'den evlilik teklifi alan , merak edilen yüzüğünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'nın yüzüğünün fiyatı adeta dudak uçuklattı!

Sosyetik güzel , bir süredir Mısırlı milyarder ile aşk yaşıyor.

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Milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'nın yüzüğünün fiyatı adeta dudak uçuklattı!

Mutluluk pozlarını boy boy hesabından paylaşan , sonunda sevgilisinden evlilik teklifi aldı.

Şeyma Subaşı'ya sevgilisinin evlilik teklifi sosyal medyada olay oldu! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den sürpriz hediye

Milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'nın yüzüğünün fiyatı adeta dudak uçuklattı!

ŞEYMA SUBAŞI MERAKLARI GİDERDİ

Herkes yüzüğü merak ederken , sosyal medyadan yüzüklü paylaşım yaptı.

Milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'nın yüzüğünün fiyatı adeta dudak uçuklattı!

'na sevgilisi tarafından hediye edilen yüzüğün değeri de ortaya çıktı.

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