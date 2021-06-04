Milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'nın yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı!

Uzun süredir Ibıza'da tatil yapan Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den romantik bir evlenme teklifi aldı. Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin diz çökerek evlenme teklifi ettiği anların fotoğraflarını da Instagram'dan paylaştı. Şeyma Subaşı, son olarak ise tektaş yüzüğünü gösterdiği bir fotoğrafını paylaştı. Evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'ya, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin hediye ettiği ve dünyaca ünlü bir markaya ait olan tektaş yüzüğün fiyatının ise dudak uçuklattı.