Milyon dolarlık bebekler! Kendileri küçük ama kazançları çok büyük...

Dünyanın her yerinden milyarlarca insan sosyal medyada her gün yüzlerce fotoğraf ve içerik paylaşımlarında bulunuyor. Son dönemlerin de tartışma konusu haline gelen fenomenler, yaptıkları bu paylaşımlar ve milyonlarca takipçileri sayesinde servetlerine servet katıyor. Ancak sosyal medyada yalnızca yetişkin fenomenler bulunmuyor. İşte anne ve babalarının açtığı hesaplar sayesinde milyonlarca kişinin takip ettiği ve kazançları servet değerinde olan fenomen bebekler...