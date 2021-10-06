Giriş Tarihi: 06.10.2021 14:50Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 15:19
Milyon dolarlık bebekler! Kendileri küçük ama kazançları çok büyük...
Sosyal medyanın son dönemde oldukça aktif hale gelmesiyle beraber hepimizin de yakından bildiği yeni bir meslek türedi. "Fenomen" olarak bilinen ve milyonları aşkın takipçileriyle sosyal medyada yalnızca çeşitli paylaşımlarla dudak uçuklatan ücretler kazanan birçok yetişkine denk gelmişsinizdir. Peki, fenomen bebeklerin sosyal medyada servetlerine servet kattığını biliyor muydunuz? İşte dudak uçuklatan kazançlarıyla birbirinden minik fenomenler...