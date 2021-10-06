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Giriş Tarihi: 06.10.2021 14:50 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 15:19

Milyon dolarlık bebekler! Kendileri küçük ama kazançları çok büyük...

Sosyal medyanın son dönemde oldukça aktif hale gelmesiyle beraber hepimizin de yakından bildiği yeni bir meslek türedi. "Fenomen" olarak bilinen ve milyonları aşkın takipçileriyle sosyal medyada yalnızca çeşitli paylaşımlarla dudak uçuklatan ücretler kazanan birçok yetişkine denk gelmişsinizdir. Peki, fenomen bebeklerin sosyal medyada servetlerine servet kattığını biliyor muydunuz? İşte dudak uçuklatan kazançlarıyla birbirinden minik fenomenler...

Milyon dolarlık bebekler! Kendileri küçük ama kazançları çok büyük...

Dünyanın her yerinden milyarlarca insan sosyal medyada her gün yüzlerce fotoğraf ve içerik paylaşımlarında bulunuyor. Son dönemlerin de tartışma konusu haline gelen fenomenler, yaptıkları bu paylaşımlar ve milyonlarca takipçileri sayesinde servetlerine servet katıyor. Ancak sosyal medyada yalnızca yetişkin fenomenler bulunmuyor. İşte anne ve babalarının açtığı hesaplar sayesinde milyonlarca kişinin takip ettiği ve kazançları servet değerinde olan fenomen bebekler...

Milyon dolarlık bebekler! Kendileri küçük ama kazançları çok büyük...

Fenomen bebeklerin sıralamasında listenin başına Noah Tavares yerleşti.

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Milyon dolarlık bebekler! Kendileri küçük ama kazançları çok büyük...

Tavares, 1 milyondan fazla takipçiye sahip. Gönderi başına ise ortalama 44 bin beğeni alıyor. Takipçi ve beğeni sayıları nedeniyle sosyal medya reklamlarının aranılan ismi haline gelen Tavares'in her paylaşımı için 3 bin 444 sterlin (yaklaşık 41 bin 545 TL) kazandığını iddia ediliyor.

Milyon dolarlık bebekler! Kendileri küçük ama kazançları çok büyük...

Listemizde ikinci sırada ise Marleigh Grant bulunuyor.

Milyon dolarlık bebekler! Kendileri küçük ama kazançları çok büyük...

Instagram hesabında 'Theyeetbaby' adıyla takipçilerine seslenen Grant, içecekleri döktüğü videolar sayesinde kısa sürede ünlendi.

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