Giriş Tarihi: 21.08.2022 15:36
Güncelleme Tarihi: 21.08.2022
15:53
Milyon dolarlık malikanede rüya gibi düğün! Jennifer Lopez ile Ben Affleck 20 yıl sonra evlendi! İşte ilk kareler...
Bir dönem magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen ve 'Bennifer' olarak adlandırılan 53 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez ile 50 yaşındaki aktör Ben Affleck yıllar sonra tekrar bir araya gelerek evlendi. Geçtiğimiz aylarda nişanlan ünlü çift, temmuz ayında nikah masasına oturmuştu. Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin 3 gün 3 gecelik düğünü başladı. Ünlü çiftin düğünü 8,9 milyon dolarlık malikanede gerçekleşti. İşte rüya gibi düğünün tüm detayları...