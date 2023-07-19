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Haberler Galeri Milyoner’de Batı’nın ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren soru! Kenan İmirzalıoğlu böyle tepki gösterdi!
Giriş Tarihi: 19.07.2023 19:13 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 19:13

Milyoner’de Batı’nın ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren soru! Kenan İmirzalıoğlu böyle tepki gösterdi!

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Dün yarışmaya damga vuran bir an yaşandı. Yarışmacının karşısına çıkan dokuzuncu soruda, Batı'nın adeta ikiyüzlülüğü gözler önüne serildi. Verilen cevap sonrası Kenan İmirzalıoğlu da tepkisini gizlemedi. İşte sosyal medyada da dikkat çeken o Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve ardından yaşananlar!

Milyoner’de Batı’nın ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren soru! Kenan İmirzalıoğlu böyle tepki gösterdi!

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yine izleyicileri ekranları başına kilitledi.

Milyoner’de Batı’nın ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren soru! Kenan İmirzalıoğlu böyle tepki gösterdi!

Yarışmaya katılan Mahbup Reyhan, başarılı bir performans sergiledi. Yarışmacı ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı.

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Milyoner’de Batı’nın ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren soru! Kenan İmirzalıoğlu böyle tepki gösterdi!

SORU DİKKAT ÇEKTİ

Yarışmacının dokuzuncu soruda karşısına çıkan soru oldukça dikkat çekti.

Milyoner’de Batı’nın ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren soru! Kenan İmirzalıoğlu böyle tepki gösterdi!

Yarışmacının karşısına, "Eylül 2021'de nerede eski bir geleneği devam ettirmek için 1428 yunus öldürülmüştür?" sorusu çıktı.

Milyoner’de Batı’nın ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren soru! Kenan İmirzalıoğlu böyle tepki gösterdi!

BATI'NIN İKİZYÜZLÜLÜĞÜ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Yarışmacının karşısına çıkan dokuzuncu soruda, Batı'nın adeta ikiyüzlülüğü gözler önüne serildi.

Milyoner'de Batı'nın ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren soru! Kenan İmirzalıoğlu böyle tepki gösterdi! | Video

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