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Giriş Tarihi: 10.12.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 11:42

Milyonları ağlatan filmin yıldızı öldü! ABD'li aktör Ryan O'Neal 82 yaşında hayatını kaybetti

Bir döneme damga vuran ABD'li oyuncu Ryan O'Neal'den acı haber geldi. Love Story' filmiyle ünlenen ABD'li aktör Ryan O'Neal, 82 yaşında yaşamını yitirdi. O'Neal'in vefatını oğlu Patrick açıkladı.

Milyonları ağlatan filmin yıldızı öldü! ABD’li aktör Ryan O’Neal 82 yaşında hayatını kaybetti

Bir döneme damga vuran ABD'li oyuncu Ryan O'Neal'den acı haber geldi.

Milyonları ağlatan filmin yıldızı öldü! ABD’li aktör Ryan O’Neal 82 yaşında hayatını kaybetti

Bir değil birkaç neslin hafızalarına hem hikayesiyle hem de müziğiyle kazınan Love Story (Aşk Hikayesi) filminin yıldızı Ryan O'Neal 82 yaşında hayata veda etti.

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Milyonları ağlatan filmin yıldızı öldü! ABD’li aktör Ryan O’Neal 82 yaşında hayatını kaybetti

1970'li yıllara damga vuran ABD'li ünlü aktör Ryan O'Neal'ın yaşamını yitirmesi hayranlarını üzüntüye boğdu. Haber, oyuncunun oğlu Patrick O'Neal tarafından paylaşıldı.

Milyonları ağlatan filmin yıldızı öldü! ABD’li aktör Ryan O’Neal 82 yaşında hayatını kaybetti

Patrick O'Neal, 8 Aralık Cuma günü yaptığı paylaşımında " Bu, bugüne kadar yapmak zorunda kaldığım en zor şey, ama başlıyoruz... Babam bugün, sevgi dolu yakınları, ailesi yanında olduğu halde huzur içinde öldü" diye yazdı.

Milyonları ağlatan filmin yıldızı öldü! ABD’li aktör Ryan O’Neal 82 yaşında hayatını kaybetti

Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "

Babam Ryan O'Neal, her zaman benim kahramanım oldu. Hep ona baktım ve o her zaman hayattan daha büyüktü. Bir insan olarak babam çok cömertti ve bulunduğu bütün ortamlardaki en komik kişiydi. Ve açıkça her zaman en yakışıklı, en çekiciydi."

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