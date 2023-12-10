Milyonları ağlatan filmin yıldızı öldü! ABD’li aktör Ryan O’Neal 82 yaşında hayatını kaybetti

Bir döneme damga vuran ABD'li oyuncu Ryan O'Neal'den acı haber geldi. Bir değil birkaç neslin hafızalarına hem hikayesiyle hem de müziğiyle kazınan Love Story (Aşk Hikayesi) filminin yıldızı Ryan O'Neal 82 yaşında hayata veda etti. 1970'li yıllara damga vuran ABD'li ünlü aktör Ryan O'Neal'ın yaşamını yitirmesi hayranlarını üzüntüye boğdu. Haber, oyuncunun oğlu Patrick O'Neal tarafından paylaşıldı. Patrick O'Neal, 8 Aralık Cuma günü yaptığı paylaşımında ' Bu, bugüne kadar yapmak zorunda kaldığım en zor şey, ama başlıyoruz... Babam bugün, sevgi dolu yakınları, ailesi yanında olduğu halde huzur içinde öldü' diye yazdı. Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: ' Babam Ryan O'Neal, her zaman benim kahramanım oldu. Hep ona baktım ve o her zaman hayattan daha büyüktü. Bir insan olarak babam çok cömertti ve bulunduğu bütün ortamlardaki en komik kişiydi. Ve açıkça her zaman en yakışıklı, en çekiciydi.' Babasının hayatı boyuna etrafındaki insanları güldürüp eğlendirmeyi sevdiğini belirten Patrick, Ryan O'Neal'in sevgi dolu ve destekleyici bir baba olduğunu satırlarına ekledi. Birlikte sporla uğraşmayı ve spor karşılaşmaları izlemeyi sevdiklerini satırlarına ekledi.' Ünlü oyuncuya 2001'de lösemi, 2012'de ise kanser teşhisi konmuştu. Ünlü aktör, 1970'lerde kızı Tatum'la birlikte rol aldığı ve 'Paper Moon'un da aralarında bulunduğu filmleriyle tanınıyordu. Ayrıca Ali MacGraw'la birlikte rol aldığı gişe rekorları kıran filmi 'Love Story' ile de 1970 yılında En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ına aday gösterildi.