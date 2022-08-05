Milyonluk barış! Şeyma Subaşı’nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi kesenin ağzını açtı! Saatinin değeri dudak uçuklattı

BU İLK DEĞİL!

Daha önce de Şeyma Subaşı'na yaklaşık değeri 3.5 milyon TL'lik bir saat ve daha birçok milyonluk hediyeler alan Mısırlı iş insanı, kesenin ağzını yine açtı. Genç adam, Şeyma'ya barışma hediyesi olarak Rolex marka ve değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin TL olan bir saat aldı.