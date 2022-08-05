Milyonluk barış! Şeyma Subaşı’nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi kesenin ağzını açtı! Saatinin değeri dudak uçuklattı

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, doludizgin aşk yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayırmıştı. Biten ilişkisinin ardından Şeyma Subaşı'nın adı, Hakan Sabancı ile anılmaya başlamıştı. Özel hayatıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Şeyma Subaşı, bir süredir ayrı kaldığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştı. Bodrum'da tatile çıktı. Milyarder sevgilinin hediye ettiği ünlü markanın 1.8 milyonluk saatiyle havasını attı.