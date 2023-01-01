Giriş Tarihi: 01.01.2023 14:34 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 14:39

Mine Tugay Yalı Çapkını ile geri mi dönüyor? Seksi pozların kadını Mine Tugay'ı doğal güzel zannedenler bu fotoğraflarla yıkıldı!

Yalı Çapkını dizisinde Mine Tugay sürprizi! 44 yaşındaki Mine Tugay cesur ve dekolteli pozlarıyla sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor. Genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle adından sıkça söz ettiren Mine Tugay son olarak Yalı Çapkını dizisi kadrosuna dahil olduğu haberleriyle gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde siyah büstüyeri ile mutfak tezgahında poz veren Mine Tugay'a beğeni yağmıştı. Takipçileri tarafından çokça beğenilen paylaşımları ile Instagram'ı adeta yakıp geçen Mine Tugay meğer estetik harikasıymış... Mine Tugay'ı doğal güzel zanneden hayranları eski fotoğraflarını görünce oldukça şaşırıyor. İşte kariyerinin ilk yıllarında Mine Tugay'ın estetiksiz halleri ve sizin için derlediğimiz estetikle değişen ünlü isimler...