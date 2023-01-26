Mine Tugay’dan yazdan kalma bikinili poz! Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay fiziğiyle genç kızları kıskandırdı!

Giriş Tarihi: 26.01.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 09:26

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisi ile ekranlarda boy gösteren Mine Tugay, sosyal medyada cüretkar pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle hayran bırakan Mine Tugay, Yalı Çapkını dizisine Defne karakteri ile dahil olmuştu. Mine Tugay'ın yüzündeki değişim ise çok konuşulmuştu. Estetik operasyonlar sonrası yüzünde deformasyon oluşan Mine Tugay sağlık sorunları yaşadığını duyurmuştu. 44 yaşındaki Mine Tugay son olarak bikinili yazdan kalma pozu ile mest etti. İşte Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay'ın siyah bikinili kumsal pozu...