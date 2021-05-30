Giriş Tarihi: 28.05.2021 12:17Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 09:58
Mini şortu ile kendine hayran bırakan Pınar Altuğ sırrını paylaştı! 46 yaşındaki ünlü oyuncu Pınar Altuğ fit halini bakın neye borçlu...
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ fit hali ile sosyal medyayı yaktı geçti. Pınar Altuğ sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri. Pınar Altuğ'un yaptığı paylaşımlar her zaman takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor. Her yaptığı olay olan güzel oyuncu Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde bornozlu pozu ile yeni işini duyurmuştu. Ürünlerini tanıttığı fotoğraflarda bizzat kendi poz veren Pınar Altuğ son olarak mini şortu ile objektif karşısına geçmişti. 46 yaşındaki Pınar Altuğ mini şortu ile verdiği poz sonrası düzgün fiziği övgüler toplamıştı. Pınar Altuğ yaptığı son paylaşımla güzelliğinin ardında yatan nedenin düzenli spor olduğunu açıkladı. İşte Pınar Altuğ'un spor paylaşımı...