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Haberler Galeri Mini şortuyla mutfağa giren Hande Erçel sosyal medyayı kasıp kavurdu! Hande Erçel'e "Mutfakta bile şık" yorumları yağdı...
Giriş Tarihi: 16.07.2021 15:43 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 15:46

Mini şortuyla mutfağa giren Hande Erçel sosyal medyayı kasıp kavurdu! Hande Erçel'e "Mutfakta bile şık" yorumları yağdı...

Özel hayatındaki aşk orucunu rol arkadaşı Kerem Bürsin ile bozan güzel oyuncu Hande Erçel, son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Sosyal medyada en çok takip edilen oyuncu ünvanına sahip olan Hande Erçel, her paylaşımıyla olay yaratmaya devam ediyor. Instagram'da 23 milyonu aşkın takipçisi olan Erçel, son olarak rol aldığı dizinin setinde mutfağa girdi. Kendisine ara öğün hazırladığı anları yayınlayan Hande Erçel, sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte güzel oyuncunun mutfakta vakit geçirdiği o anlar...

Mini şortuyla mutfağa giren Hande Erçel sosyal medyayı kasıp kavurdu! Hande Erçel'e Mutfakta bile şık yorumları yağdı...

Özel hayatındaki aşk orucunu rol arkadaşı Kerem Bürsin ile bozan güzel oyuncu Hande Erçel, son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor.

Mini şortuyla mutfağa giren Hande Erçel sosyal medyayı kasıp kavurdu! Hande Erçel'e Mutfakta bile şık yorumları yağdı...

Sosyal medyada en çok takip edilen oyuncu ünvanına sahip olan Hande Erçel, her paylaşımıyla olay yaratmaya devam ediyor.

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Mini şortuyla mutfağa giren Hande Erçel sosyal medyayı kasıp kavurdu! Hande Erçel'e Mutfakta bile şık yorumları yağdı...

Instagram'da 23 milyonu aşkın takipçisi olan Erçel, son olarak rol aldığı dizinin setinde mutfağa girdi.

Mini şortuyla mutfağa giren Hande Erçel sosyal medyayı kasıp kavurdu! Hande Erçel'e Mutfakta bile şık yorumları yağdı...

"IŞIN HIZINDA SETE HAZIRLANIYORUM"

Dizi setinde uzun saatler geçiren 27 yaşındaki oyuncu, kendine ara öğün hazırladığı anları Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

Hande Erçel'in mutfak hali sosyal medyayı salladı!

Mini şortuyla mutfağa giren Hande Erçel sosyal medyayı kasıp kavurdu! Hande Erçel'e Mutfakta bile şık yorumları yağdı...

Erçel'in, "Işık hızında sete hazırlanıyorum tabii ki" mesajı dikkat çekti.

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