Giriş Tarihi: 16.08.2024 08:45
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
08:53
Minik Elay'ın teyzesine bakın! Aslı Enver'in sır gibi sakladığı kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi Görenler Aslı ile ayırt edemiyor...
2022 yılında Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan güzel oyuncu Aslı Enver şimdilerde kızı Elay ile anneliğin tadını çıkarıyor. Son olarak kızı Elay'ın ilk adımlarını gururla izlediği anları paylaşan Aslı Enver'in pozları kalpleri eritti. Peki minik Elay'ın teyzesini gördünüz mü? Mutlu aile hayatıyla çok konuşulan Aslı Enver'in kız kardeşi Anıl Enver'e bakın.