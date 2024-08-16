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Haberler Galeri Minik Elay'ın teyzesine bakın! Aslı Enver'in sır gibi sakladığı kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi Görenler Aslı ile ayırt edemiyor...
Giriş Tarihi: 16.08.2024 08:45 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 08:53

Minik Elay'ın teyzesine bakın! Aslı Enver'in sır gibi sakladığı kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi Görenler Aslı ile ayırt edemiyor...

2022 yılında Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan güzel oyuncu Aslı Enver şimdilerde kızı Elay ile anneliğin tadını çıkarıyor. Son olarak kızı Elay'ın ilk adımlarını gururla izlediği anları paylaşan Aslı Enver'in pozları kalpleri eritti. Peki minik Elay'ın teyzesini gördünüz mü? Mutlu aile hayatıyla çok konuşulan Aslı Enver'in kız kardeşi Anıl Enver'e bakın.

Minik Elay’ın teyzesine bakın! Aslı Enver’in sır gibi sakladığı kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi Görenler Aslı ile ayırt edemiyor...

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde oynayan ve başarılı performansıyla ilgi çeken ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la hayatını birleştirmişti.

Minik Elay’ın teyzesine bakın! Aslı Enver’in sır gibi sakladığı kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi Görenler Aslı ile ayırt edemiyor...

4 TEMMUZ'DA KIZLARINA KAVUŞTULAR

Sessiz sedasız evlenen çiftten kısa süre sonra bebek müjdesi gelmişti. Ünlü çiftin ardından Elay adında bir de kızları oldu.

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Minik Elay’ın teyzesine bakın! Aslı Enver’in sır gibi sakladığı kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi Görenler Aslı ile ayırt edemiyor...

Mutlu birlikteliği ile göz dolduran Aslı Enver şimdi de kız kardeşiyle gündeme geldi.

Minik Elay’ın teyzesine bakın! Aslı Enver’in sır gibi sakladığı kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi Görenler Aslı ile ayırt edemiyor...

Enver'in sır gibi sakladığı kız kardeşini ilk kez görenler ikizi sandı.

Minik Elay’ın teyzesine bakın! Aslı Enver’in sır gibi sakladığı kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi Görenler Aslı ile ayırt edemiyor...

Ünlü oyuncunun gözlerden uzak yaşayan kız kardeşi Anıl Enver, güzelliğiyle herkesin dikkatini çekti.

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