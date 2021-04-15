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Haberler Galeri Minik Karan ile dedesi Bülent Özçivit'i yan yana görenler söylemeden edemedi... Burak Özçivit'in oğlu Karan dedesinin kopyası!
Giriş Tarihi: 15.04.2021 06:54 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 07:05

Minik ile dedesi 'i yan yana görenler söylemeden edemedi... 'in oğlu Karan dedesinin kopyası!

ile kendisi gibi oyuncu olan eşi , 2013 yılında '' dizisinde tanışmıştı. Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında nikah masasına oturmuş, gözde çiftn 2019 yılında oğulları dünyaya gelmişti. 2 yaşına bastı. Oğullarına aile arasında doğum günü partisi hazırlayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti sosyal medyaya aile pozlarıyla damga vurdu. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğlu Karan sevimli halleriyle ilgi odağı oldu. babasına benzetilse de dedesini görenler fikir değiştirdi. Karan tıpkı dedesi... İşte Burak Özçivit'in babası ile torunu Karan'ın yan yana fotoğrafları...

Minik Karan ile dedesi Bülent Özçivit'i yan yana görenler söylemeden edemedi... Burak Özçivit'in oğlu Karan dedesinin kopyası!

ile kendisi gibi oyuncu olan eşi , 2013 yılında '' dizisinde tanışmıştı.

Minik Karan ile dedesi Bülent Özçivit'i yan yana görenler söylemeden edemedi... Burak Özçivit'in oğlu Karan dedesinin kopyası!

Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen ile , 2017 yılında nikah masasına oturmuş, gözde çiftn 2019 yılında oğulları dünyaya gelmişti.

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Minik Karan ile dedesi Bülent Özçivit'i yan yana görenler söylemeden edemedi... Burak Özçivit'in oğlu Karan dedesinin kopyası!

Özçivit 2 yaşına bastı.

Minik Karan ile dedesi Bülent Özçivit'i yan yana görenler söylemeden edemedi... Burak Özçivit'in oğlu Karan dedesinin kopyası!

Oğullarına aile arasında doğum günü partisi hazırlayan ve çifti sosyal medyaya aile pozlarıyla damga vurdu.

Minik Karan ile dedesi Bülent Özçivit'i yan yana görenler söylemeden edemedi... Burak Özçivit'in oğlu Karan dedesinin kopyası!

ile 'in oğlu sevimli halleriyle ilgi odağı oldu.

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