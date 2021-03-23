Minik Karan karizmasıyla babası Burak Özçivit'e benzetiliyor ama bir de dedesini görün! İşte Burak Özçivit'in babası...

Atv'nin dev yapımı Kuruluş Osman yıldız kadrosu ile reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit hayat verdiği Osman Bey karakteri ile gönülleri kısa sürede fethetti. Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile evli olan Burak Özçivit oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Karan ise daha şimdiden babasının tahtına aday gösteriliyor. Burak Özçivit'in oğlu Karan Özçivit'in fotoğraflarını görenler Karan'ı babasına benzetmiş ve çok karizmatik bir bebek olduğunu dile getirmişlerdi. Siz bir de Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit'i görün... İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin babaları...