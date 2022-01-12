Minik Karan market turunda! Fahriye Evcen'in oğlu Karan sevimli halleri ile "Maşallah" dedirtti!

Oyuncu Fahriye Evcen, yeni yılın ilk gününde soluğu Almanya'da doğduğu yerde almıştı. Ailesinin yanına giden güzel oyuncu Düsseldorf'tan yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni toplamıştı. Ünlü oyuncunun 'Homeland' notuyla yaptığı paylaşımın altına eşi Burak Özçivit yıldız emojisi koyarken, Fahriye Evcen ise eşine kalp göndererek karşılık vermişti. Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit sosyal medyanında ilgi ile takip edilen isimlerinden. Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen son olarak oğlu Karan Özçivit'in Instagram hesabından paylaşımlarda bulundu. Minik Karan'ın alışveriş turundan kareler büyük ilgi gördü...