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Haberler Galeri Minik Karan market turunda! Fahriye Evcen'in oğlu Karan sevimli halleri ile "Maşallah" dedirtti!
Giriş Tarihi: 12.01.2022 12:42 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 12:42

Minik Karan market turunda! Fahriye Evcen'in oğlu Karan sevimli halleri ile "Maşallah" dedirtti!

Oyuncu Fahriye Evcen, yeni yılın ilk gününde soluğu Almanya'da doğduğu yerde almıştı. Ailesinin yanına giden güzel oyuncu Düsseldorf'tan yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni toplamıştı. Ünlü oyuncunun 'Homeland' notuyla yaptığı paylaşımın altına eşi Burak Özçivit yıldız emojisi koyarken, Fahriye Evcen ise eşine kalp göndererek karşılık vermişti. Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit sosyal medyanında ilgi ile takip edilen isimlerinden. Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen son olarak oğlu Karan Özçivit'in Instagram hesabından paylaşımlarda bulundu. Minik Karan'ın alışveriş turundan kareler büyük ilgi gördü...

Minik Karan market turunda! Fahriye Evcen’in oğlu Karan sevimli halleri ile Maşallah dedirtti!

Ünlü oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen şu sıralar kariyerlerinde zirveyi yaşıyorlar. Burak Özçivit, meslektaşı Fahriye Evcen ile 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü.

Minik Karan market turunda! Fahriye Evcen’in oğlu Karan sevimli halleri ile Maşallah dedirtti!

2017 yılında evlenen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin hayatı oğulları Karan ile daha da güzelleşti.

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Minik Karan market turunda! Fahriye Evcen’in oğlu Karan sevimli halleri ile Maşallah dedirtti!

Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğulları Karan da en az anne-babası kadar popüler.

Minik Karan market turunda! Fahriye Evcen’in oğlu Karan sevimli halleri ile Maşallah dedirtti!

Yeni dizisinin yanı sıra reklam anlaşmaları ile de dikkat çeken Fahriye Evcen'in özellikle oğlu Karan Özçivit ile oynadığı reklam filmi ilgi odağı olmuştu.

Minik Karan market turunda! Fahriye Evcen’in oğlu Karan sevimli halleri ile Maşallah dedirtti!

Karan Özçivit'in daha şimdiden kazandığı ücret ise dudak uçuklatmış, reklamdan 500 bin TL aldığı iddia edilmişti.

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