Giriş Tarihi: 04.04.2023 07:36 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 07:40

Minik Karan'ın sevimli hallerine beğeni yağdı! Fahriye Evcen önce siyah beyaz güzelliğiyle büyüledi sonra Karan'ın gösterisiyle kalpleri ısıttı!

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, çifti geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu Kerem ile yaşadı. Son günlerde sık sık başbaşa vakit geçiren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlernden. Son olarak Fahriye Evcen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yine ilgi odağı oldu. Önce siyah beyaz güzelliğiyle araba pozu veren Fahriye Evcen kısa süre sonra oğlu Karan'ın okulundaki gösterisinden paylaşımda bulunarak "Çocuklar yeryüzündeki en güzel şey olabilir" dedi. Minik Karan'ın sevimli hallerine beğeni yağdı...