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Haberler Galeri Minik Kerem'in yüzü göründü 'Tıpkı babası'! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin lüks teknede aile saadeti!
Giriş Tarihi: 14.07.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 09:47

Minik Kerem'in yüzü göründü 'Tıpkı babası'! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin lüks teknede aile saadeti!

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin minik oğulları Kerem'in yüzü sonunda göründü! Kime benzediği merak konusu olan Kerem bebeği gören 'Tıpkı babası' demeden edemiyor. Ünlü çift son olarak tekne ile açıldıkları anlardan kareler paylaşmıştı. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in Bodrum açıklarındaki aile saadeti objektiflere de yansıdı. Lüks teknede görüntülenen ünlü oyuncular, oğullarıyla tatilin tadını doyasıya çıkardı. Sır gibi sakladıkları oğulları altı aylık Kerem bebek de ilk kez görüntülenmiş oldu... İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğulları Karan ve Kerem ile tatil halleri...

Minik Kerem’in yüzü göründü ’Tıpkı babası’! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin lüks teknede aile saadeti!

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen mutlu evlilikleriyle adeta düşman çatlatıyor. İki çocukları olan çift her fırsatta birbirlerine olan aşklarını haykırıyor.

Minik Kerem’in yüzü göründü ’Tıpkı babası’! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin lüks teknede aile saadeti!

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen,çifti geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu ise Kerem ile yaşamıştı.

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Minik Kerem’in yüzü göründü ’Tıpkı babası’! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin lüks teknede aile saadeti!

Ünlü çift son olarak ise tekne ile açıldıkları anlardan kareler paylaşmıştı.

Minik Kerem’in yüzü göründü ’Tıpkı babası’! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin lüks teknede aile saadeti!
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Minik Kerem’in yüzü göründü ’Tıpkı babası’! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin lüks teknede aile saadeti!
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