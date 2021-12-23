Giriş Tarihi: 23.12.2021 10:26Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 10:28
Minik Lalin tıpkı annesi! 4 aylık hamile olan Sinem Kobal bu defa kızı Lalin'in yüzünü gizlemedi!
Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal şimdilerde 4 aylık hamile. 34 yaşındaki güzel oyuncu Sinem Kobal, önceki gün 1.5 yaşındaki kızı Lalin'le birlikte Bebek'te objektiflere takıldı. Oldukça büyüdüğü görülen Lalin'i görenler 'annesinin kopyası' demeden edemedi. İşte Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın kızları Lalin...