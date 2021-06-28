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Haberler Galeri Minik Roman babası Can Bonomo'nun kopyası... Can Bonomo ile Öykü Karayel çiftinin oğulları Roman ilk kez yüzünü gösterdi!
Giriş Tarihi: 28.06.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 10:25

Minik Roman babası Can Bonomo'nun kopyası... Can Bonomo ile Öykü Karayel çiftinin oğulları Roman ilk kez yüzünü gösterdi!

Ünlü şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Gözlerden uzak bir evlilik sürdüren çift, iki ay önce de ilk bebekleri Roman'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı. Şimdilerde Ege koylarında tatil yapan Can Bonomo ile Öykü Karayel, oğulları Roman'ı ilk kez denizle tanıştırdı. Tatil sezonunu Çeşme'de açan ünlü çift, oğullarını denize sokarken objektiflere yansıdı. Can Bonomo ile Öykü Karayel çiftinin oğulları Roman'ın yüzüde ilk kez görülmüş oldu. Minik Roman'ın babası Can Bonomo'ya olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Can Bonomo ile Öykü Karayel çiftinin oğulları Roman ile deniz keyfi...

Minik Roman babası Can Bonomo'nun kopyası... Can Bonomo ile Öykü Karayel çiftinin oğulları Roman ilk kez yüzünü gösterdi!

Ünlü şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

Minik Roman babası Can Bonomo'nun kopyası... Can Bonomo ile Öykü Karayel çiftinin oğulları Roman ilk kez yüzünü gösterdi!

Gözlerden uzak bir evlilik sürdüren çift, iki ay önce de ilk bebekleri Roman'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı.

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Minik Roman babası Can Bonomo'nun kopyası... Can Bonomo ile Öykü Karayel çiftinin oğulları Roman ilk kez yüzünü gösterdi!

Şimdilerde Ege koylarında tatil yapan Can Bonomo ile Öykü Karayel, oğulları Roman'ı ilk kez denizle tanıştırdı.

Minik Roman babası Can Bonomo'nun kopyası... Can Bonomo ile Öykü Karayel çiftinin oğulları Roman ilk kez yüzünü gösterdi!

Tatil sezonunu Çeşme'de açan ünlü çift, oğullarını denize sokarken objektiflere yansıdı. İşte Can Bonomo ile Öykü Karayel çiftinin oğulları Roman ile deniz keyfi...

Minik Roman babası Can Bonomo'nun kopyası... Can Bonomo ile Öykü Karayel çiftinin oğulları Roman ilk kez yüzünü gösterdi!

Can Bonomo ile Öykü Karayel çiftinin oğulları Roman'ın yüzüde ilk kez görülmüş oldu. Minik Roman'ın babası Can Bonomo'ya olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

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