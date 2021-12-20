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Haberler Galeri Minik Roman babası Can Bonomo'nun kopyası! Öykü Karayel'in eşi Can Bonomo'nun oğlu ile pozuna beğeni yağdı!
Giriş Tarihi: 20.12.2021 14:03 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 14:08

Minik Roman babası Can Bonomo'nun kopyası! Öykü Karayel'in eşi Can Bonomo'nun oğlu ile pozuna beğeni yağdı!

Şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, birlikteliklerini 2018 yılında nikah masasına taşımıştı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift, kısa bir süre sonra da oğulları Roman'ı kucaklarına almıştı. Zaman zaman sosyal medyada oğlu ile paylaşımlar yapan Can Bonomo, son pozu ile yine kalpleri ısıttı. Can Bonomo'nun oğlu ile paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Roman bebek, babasına benzerliğiyle çok konuşuldu. İşte "Tıpkı babası" yorumları yağan Can Bonomo ve Öykü Karayel'in oğlu Roman bebeğin sevimli halleri...

Minik Roman babası Can Bonomo’nun kopyası! Öykü Karayel’in eşi Can Bonomo’nun oğlu ile pozuna beğeni yağdı!

Sanat dünyasının gözde çiftleri arasında yer alana Can Bonomo ve Öykü Karayel, 2018 yılında hayatlarını birleştirmişti.

Minik Roman babası Can Bonomo’nun kopyası! Öykü Karayel’in eşi Can Bonomo’nun oğlu ile pozuna beğeni yağdı!

Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandıran ikili, 8 ay önce ilk bebekleri Roman'ı kucaklarına almıştı.

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Minik Roman babası Can Bonomo’nun kopyası! Öykü Karayel’in eşi Can Bonomo’nun oğlu ile pozuna beğeni yağdı!

Zaman zaman sosyal medyada oğlu ile paylaşımlar yapan Can Bonomo, son pozu ile yine kalpleri ısıttı.

Minik Roman babası Can Bonomo’nun kopyası! Öykü Karayel’in eşi Can Bonomo’nun oğlu ile pozuna beğeni yağdı!

Can Bonomo'nun oğlu ile paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Minik Roman babası Can Bonomo’nun kopyası! Öykü Karayel’in eşi Can Bonomo’nun oğlu ile pozuna beğeni yağdı!

Roman bebek, babasına benzerliğiyle çok konuşuldu. İşte "Tıpkı babası" yorumları yağan Can Bonomo ve Öykü Karayel'in oğlu Roman bebeğin sevimli halleri...

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