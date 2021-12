Minik Roman babası Can Bonomo’nun kopyası! Öykü Karayel’in eşi Can Bonomo’nun oğlu ile pozuna beğeni yağdı!

Şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, birlikteliklerini 2018 yılında nikah masasına taşımıştı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift, kısa bir süre sonra da oğulları Roman'ı kucaklarına almıştı. Zaman zaman sosyal medyada oğlu ile paylaşımlar yapan Can Bonomo, son pozu ile yine kalpleri ısıttı. Can Bonomo'nun oğlu ile paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Roman bebek, babasına benzerliğiyle çok konuşuldu. İşte "Tıpkı babası" yorumları yağan Can Bonomo ve Öykü Karayel'in oğlu Roman bebeğin sevimli halleri...