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Haberler Galeri Miray Daner adeta erimişti! Seda Sayan'ın müstakbel gelini Miray Daner zayıflama sırrını sonunda açıkladı!
Giriş Tarihi: 13.05.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 12:02

Miray Daner adeta erimişti! Seda Sayan'ın müstakbel gelini Miray Daner zayıflama sırrını sonunda açıkladı!

Herkes Miray Daner'in zayıflamasının sırrını merak ediyordu. Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner son hali ile görenleri hayrete düşürmüştü. Miray Daner adeta günden güne eriyor. Son olarak Kara Tahta dizisinde Irmak karakteri ile ortaya çıkan Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner'in son hali hayranlarının ağzını açık bıraktı. Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile birlikte olan Miray Daner'e "aşk yaramış" yorumları yağdı. Son olarak Oğulcan Engin'ın ailesi ile bayramda bir araya gelen Miray Daner 'aileye girdi' haberleriyle gündeme gelmişti. Peki Miray Daner'in zayıflama sırrı ne? Güzel oyuncu Miray Daner verdiği röportajda zayıflama sırrını açıkladı. İşte Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner'in değişimi ve zayıflama sırrı...

Miray Daner adeta erimişti! Seda Sayan’ın müstakbel gelini Miray Daner zayıflama sırrını sonunda açıkladı!

Herkes Miray Daner'in zayıflamasının sırrını merak ediyordu. İşte Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner'in değişimi ve zayıflama sırrı...

Miray Daner adeta erimişti! Seda Sayan’ın müstakbel gelini Miray Daner zayıflama sırrını sonunda açıkladı!

Ekranların aranan isimlerinden Miray Daner Kara Tahta dizisi ile geri döndü. Oyunculuğa kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Miray Daner'in bir dönem kiloları ile başı dertteydi.

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Miray Daner adeta erimişti! Seda Sayan’ın müstakbel gelini Miray Daner zayıflama sırrını sonunda açıkladı!

Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner son hali ile görenleri hayrete düşürdü. Miray Daner adeta günden güne eriyor.

Miray Daner adeta erimişti! Seda Sayan’ın müstakbel gelini Miray Daner zayıflama sırrını sonunda açıkladı!

Son olarak Kara Tahta dizisinde Irmak karakteri ile ortaya çıkan Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Miray Daner adeta erimişti! Seda Sayan’ın müstakbel gelini Miray Daner zayıflama sırrını sonunda açıkladı!

Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner'in son hali hayranlarının ağzını açık bıraktı. İşte Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner'in değişimi ve zayıflama sırrı...

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