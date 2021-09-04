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Haberler Galeri Miray Daner adeta günden güne eriyor! Araba pozu veren Miray Daner'in son hali övgüleri topladı!
Giriş Tarihi: 04.09.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 10:05

Miray Daner adeta günden güne eriyor! Araba pozu veren Miray Daner'in son hali övgüleri topladı!

Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla görenleri hayrete düşürdü. Miray Daner adeta günden güne eriyor. Güzel oyuncu Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle yaptığı paylaşım ile kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Son olarak araba içinde poz veren Miray Daner şıklığı ile de övgüleri topladı. Fit hali ve güzelliğiyle beğeni toplayan Miray Daner tarzı ile kısa sürede trend olmayı başardı. İşte takipçilerinin övgü dolu yorumlar yaptığı Miray Daner'in son hali...

Miray Daner adeta günden güne eriyor! Araba pozu veren Miray Daner’in son hali övgüleri topladı!

Güzel oyuncu Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle yaptığı paylaşım ile kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Miray Daner adeta günden güne eriyor! Araba pozu veren Miray Daner’in son hali övgüleri topladı!

Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla görenleri hayrete düşürdü.

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Miray Daner adeta günden güne eriyor! Araba pozu veren Miray Daner’in son hali övgüleri topladı!

Miray Daner adeta günden güne eriyor.

Miray Daner adeta günden güne eriyor! Araba pozu veren Miray Daner’in son hali övgüleri topladı!

Fit hali ve güzelliğiyle beğeni toplayan Miray Daner tarzı ile kısa sürede trend olmayı başardı.

Miray Daner adeta günden güne eriyor! Araba pozu veren Miray Daner’in son hali övgüleri topladı!

İşte takipçilerinin övgü dolu yorumlar yaptığı Miray Daner'in son hali...

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