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Haberler Galeri Miray Daner günden güne eriyor! Güzel oyuncu Miray Daner'in son hali hayranlarını şoke etti!
Giriş Tarihi: 24.04.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 09:24

günden güne eriyor! Güzel oyuncu hayranlarını şoke etti!

, , dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu , yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla görenleri hayrete düşürdü. Miray Daner adeta günden güne eriyor. Güzel oyuncu Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle yaptığı paylaşım ile kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Daner, uzun bir aradan sonra yeni kareler paylaştı. Fit hali ve güzelliğiyle beğeni toplayan genç yıldızın 'Sadece takılıyorum' notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede trend olmayı başardı. İşte takipçilerinin övgü dolu yorumlar yaptığı ...

Miray Daner günden güne eriyor! Güzel oyuncu Miray Daner'in son hali hayranlarını şoke etti!

, , dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu , yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla görenleri hayrete düşürdü.

Miray Daner günden güne eriyor! Güzel oyuncu Miray Daner'in son hali hayranlarını şoke etti!

adeta günden güne eriyor.

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Miray Daner günden güne eriyor! Güzel oyuncu Miray Daner'in son hali hayranlarını şoke etti!

Güzel oyuncu verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle yaptığı paylaşım ile kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Miray Daner günden güne eriyor! Güzel oyuncu Miray Daner'in son hali hayranlarını şoke etti!

Daner, uzun bir aradan sonra yeni kareler paylaştı.

Miray Daner günden güne eriyor! Güzel oyuncu Miray Daner'in son hali hayranlarını şoke etti!

İşte takipçilerinin övgü dolu yorumlar yaptığı 'in son hali...

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