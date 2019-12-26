Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Miray Daner ile Boran Kuzum sosyal medyadan paylaştı! Hayranlarına müjdeyi birlikte verdiler!

ile sosyal medyadan paylaştı! Hayranlarına müjdeyi birlikte verdiler!

dizisinde iki aşık karaktere hayat veren ile , yeni bir dizi için buluştu. ve karakterleri ile akıllara yazılan ve uyumlu halleriyle, oyunculuklarıyla Vatanım Sensin'de iz bırakan iki ünlü oyuncu yeni bir projede yeniden buluştu. Hafızalara kazınan Leon ve Hilal karakterinden sonra genç oyuncular tekrar aynı projede yer alacaklar. Güzel oyuncu Miray Daner'in ve Boran Kuzum'un aynı projede yer alacağını duyan hayranları büyük bir sevinç yaşadı. Miray Daner'in hayranları güzel oyuncunun sosyal medya paylaşımı görünce çok mutlu oldu. Başarılı oyuncunun partnerinin yine Boran Kuzum olduğunu görenler şaşırdı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan güzel oyuncunun fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Boran Kuzum ve Miray Daner'in hakkında araştırma yapanlar ise iki genç oyuncunun en çok yaşlarını merak etti. İşte Miray Daner ile Boran Kuzum'un yaşları...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 17:05 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 17:19
Miray Daner ile Boran Kuzum sosyal medyadan paylaştı! Hayranlarına müjdeyi birlikte verdiler!

Son yılların en sevilen çiftine hayat veren iki oyuncuyu yeniden bir araya geliyor. ve aynı projede tekrar birlikte yer alacaklar. Sosyal medya hesabından güzel haberi veren Miray Daner ve Boran Kuzum hayranlarını çok mutlu ettiler. İki genç oyuncu hakkında araştırma yapan takipçileri Miray Daner ile Boran Kuzum'un yaşlarını merak ettiler.

İşte Miray Daner, Boran Kuzum ve diğer ünlü isimlerin yaşları...

Miray Daner ile Boran Kuzum sosyal medyadan paylaştı! Hayranlarına müjdeyi birlikte verdiler!

YONCA EVCİMİK

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Miray Daner ile Boran Kuzum sosyal medyadan paylaştı! Hayranlarına müjdeyi birlikte verdiler!

YONCA EVCİMİK

16 EYLÜL 1963

Miray Daner ile Boran Kuzum sosyal medyadan paylaştı! Hayranlarına müjdeyi birlikte verdiler!

FATMA GİRİK

Miray Daner ile Boran Kuzum sosyal medyadan paylaştı! Hayranlarına müjdeyi birlikte verdiler!

FATMA GİRİK

12 ARALIK 1942

Miray Daner ile Boran Kuzum sosyal medyadan paylaştı! Hayranlarına müjdeyi birlikte verdiler!

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU

Miray Daner ile Boran Kuzum sosyal medyadan paylaştı! Hayranlarına müjdeyi birlikte verdiler!

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU

19 EYLÜL 1954

BİZE ULAŞIN