Miray Daner ile Boran Kuzum sosyal medyadan paylaştı! Hayranlarına müjdeyi birlikte verdiler!

Vatanım Sensin dizisinde iki aşık karaktere hayat veren Boran Kuzum ile Miray Daner, yeni bir dizi için buluştu. Leon ve Hilal karakterleri ile akıllara yazılan ve uyumlu halleriyle, oyunculuklarıyla Vatanım Sensin'de iz bırakan iki ünlü oyuncu yeni bir projede yeniden buluştu. Hafızalara kazınan Leon ve Hilal karakterinden sonra genç oyuncular tekrar aynı projede yer alacaklar. Güzel oyuncu Miray Daner'in ve Boran Kuzum'un aynı projede yer alacağını duyan hayranları büyük bir sevinç yaşadı. Miray Daner'in hayranları güzel oyuncunun sosyal medya paylaşımı görünce çok mutlu oldu. Başarılı oyuncunun partnerinin yine Boran Kuzum olduğunu görenler şaşırdı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan güzel oyuncunun fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Boran Kuzum ve Miray Daner'in hakkında araştırma yapanlar ise iki genç oyuncunun en çok yaşlarını merak etti. İşte Miray Daner ile Boran Kuzum'un yaşları...