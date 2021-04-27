HaberlerGaleriMısırlı milyarder sevgilisi Şeyma Subaşı'nın ayağını yerden kesti! Şeyma Subaşı için uçak biletlerini satın alan sevgiliden ağızları açık bırakan Miami jesti!
Giriş Tarihi: 27.04.2021 10:42Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 10:48
Mısırlı milyarder sevgilisi Şeyma Subaşı'nın ayağını yerden kesti! Şeyma Subaşı için uçak biletlerini satın alan sevgiliden ağızları açık bırakan Miami jesti!
Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından oldukça sık söz ettiren Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia ile yollarını ayırdıktan sonra aradığı aşkı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'de buldu. Şimdilerde Endonezya'da kızı Melisa ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tatil yapan Şeyma Subaşı, yaptığı paylaşımlarla magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Geçen günlerde Subaşı, kendisi ve kızı Melisa'nın yolculuk yapabilmesi için sevgilisinin, özel jet bulamayınca bir yolcu uçağı kapattığını Instagram hikayesinden yayınlamıştı. Bu jestiyle olay yaratan Mohammed Alsaloussi'den yeni bir hamle geldi. Çıtayı iyice yükselten Mohammed Alsaloussi, Şeyma Subaşı'ya yaptığı yeni jestiyle duyanları şaşkına çevirdi.