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Haberler Galeri Mısırlı milyarder sevgilisi Şeyma Subaşı'nın ayağını yerden kesti! Şeyma Subaşı için uçak biletlerini satın alan sevgiliden ağızları açık bırakan Miami jesti!
Giriş Tarihi: 27.04.2021 10:42 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 10:48

Mısırlı milyarder sevgilisi 'nın ayağını yerden kesti! için uçak biletlerini satın alan sevgiliden ağızları açık bırakan jesti!

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından oldukça sık söz ettiren , İtalyan DJ Guido Senia ile yollarını ayırdıktan sonra aradığı aşkı Mısırlı milyarder 'de buldu. Şimdilerde Endonezya'da kızı Melisa ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tatil yapan , yaptığı paylaşımlarla magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Geçen günlerde Subaşı, kendisi ve kızı Melisa'nın yolculuk yapabilmesi için sevgilisinin, özel jet bulamayınca bir yolcu uçağı kapattığını Instagram hikayesinden yayınlamıştı. Bu jestiyle olay yaratan Mohammed Alsaloussi'den yeni bir hamle geldi. Çıtayı iyice yükselten Mohammed Alsaloussi, Şeyma Subaşı'ya yaptığı yeni jestiyle duyanları şaşkına çevirdi.

Mısırlı milyarder sevgilisi Şeyma Subaşı'nın ayağını yerden kesti! Şeyma Subaşı için uçak biletlerini satın alan sevgiliden ağızları açık bırakan Miami jesti!

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından oldukça sık söz ettiren , İtalyan DJ Guido Senia ile yollarını ayırdıktan sonra aradığı aşkı Mısırlı milyarder 'de buldu.

Mısırlı milyarder sevgilisi Şeyma Subaşı'nın ayağını yerden kesti! Şeyma Subaşı için uçak biletlerini satın alan sevgiliden ağızları açık bırakan Miami jesti!

Şimdilerde Endonezya'da kızı Melisa ve sevgilisi ile tatil yapan , yaptığı paylaşımlarla magazin gündemini sallamaya devam ediyor.

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Mısırlı milyarder sevgilisi Şeyma Subaşı'nın ayağını yerden kesti! Şeyma Subaşı için uçak biletlerini satın alan sevgiliden ağızları açık bırakan Miami jesti!

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi için özel jet bulamayınca bir yolcu uçağını tüm biletlerini alarak kapatan Mısırlı iş insanı , bir kez daha sevgilisinin rahatı için kesenin ağzını açtı.

Mısırlı milyarder sevgilisi Şeyma Subaşı'nın ayağını yerden kesti! Şeyma Subaşı için uçak biletlerini satın alan sevgiliden ağızları açık bırakan Miami jesti!

Hürriyet'in haberine göre , Subaşı'na bu kez de 'de rahat etsin diye 3.5 milyon dolarlık ev aldı.

Mısırlı milyarder sevgilisi Şeyma Subaşı'nın ayağını yerden kesti! Şeyma Subaşı için uçak biletlerini satın alan sevgiliden ağızları açık bırakan Miami jesti!

'yi çok seven ve yılın büyük bölümünü orada geçiren için 3.5 milyon dolar değerinde ev alan Alsaloussi, cömert hediyeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

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