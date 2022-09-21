Miss Turkey 2022 gecesine Pınar Altuğ damgası! Tescilli güzel Pınar Altuğ derin dekolteli siyah elbisesi ile baş döndürdü!

Giriş Tarihi: 21.09.2022 06:33 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 06:37

Miss Turkey 2022 güzelleri belli oldu. Gecede jüri koltuğunda kendisi de tescilli güzellerden olan Pınar Altuğ da vardı. 48 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okuyan güzelliğiyle övgüleri topladı. Miss Turkey 2022 törenine özenle hazırlanan Pınar Altuğ, derin bacak ve göğüs dekolteli siyah elbisesinin içinde muhteşem görünüyordu. Sosyal medya hesabından geceye ait fotoğraflarını paylaşan Pınar Altuğ'un vücudunu saran siyah elbisesi ile pozlarına beğeni ve yorum yağdı. Zarafetini konuşturan Pınar Altuğ'a "Hep mi asil olunur" "Bu nasil bir güzellik maşallah" yorumları geldi. İşte Pınar Altuğ'un siyah şıklığı....