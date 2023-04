2022 Miss Turkey birincisi Nursena Say, bu yılın sonunda Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleşecek olan Miss World'de Türkiye'yi temsil edecek. Say, yarışma için bugüne kadar yapılan çalışmalardan farklı bir yol izliyor. Tescilli güzel, yurt dışındaki güzellerin yolundan giderek sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdi. Önce Türkiye'deki mülteci çocuklarla ilgili çalışmalar yapmak için harekete geçen Say, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından depremzede çocuklar için kolları sıvadı. Yarışmaya katılacak diğer ülkelerden 30 güzelden yardım çağrısı videoları isteyen Say, yıl sonuna kadar toplanması planlanan bir yardımlaşma fonunun da hazırlanmasına yardımcı oldu. Ünlü güzelle bir araya geldik.