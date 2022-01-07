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Haberler Galeri Modacı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk dedikoduları çıkmıştı! Deha Bilimlier 'ihanet' sorularından böyle kaçtı!
Giriş Tarihi: 07.01.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 09:52

Modacı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk dedikoduları çıkmıştı! Deha Bilimlier 'ihanet' sorularından böyle kaçtı!

Magazin gündemine bomba gibi düşen yasak aşk iddiası olay yaratmıştı. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun adı, sahnesini izlemeye gittiği, evli ve 3 çocuk babası Deha Bilimlier ile yasak aşk haberlerine karışmıştı. Aslı Bilimlier ile mutlu bir evliliği olduğu bilinen Deha Bilimlier ve modacı Gülşah Saraçoğlu iddiaları yalanlamıştı. Deha Bilimlier'den yeni bir hamle geldi. 39 yaşındaki şarkıcı, bir mekanda müzikseverlerle buluştuğu Etiler'de, kendisini görüntülemek ve soru yöneltmek isteyen basın mensupları ile adeta köşe kapmaca oynadı.

Modacı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk dedikoduları çıkmıştı! Deha Bilimlier ’ihanet’ sorularından böyle kaçtı!

Deha Bilimlier'in, eşi Aslı Bilimlier'i, kendisini dinlemeye gelen Gülşah Saraçoğlu'yla aldattığı iddia edilmişti. 39 yaşındaki şarkıcı, bir mekanda müzikseverlerle buluştuğu Etiler'de, kendisini görüntülemek ve soru yöneltmek isteyen basın mensupları ile adeta köşe kapmaca oynadı.

Modacı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk dedikoduları çıkmıştı! Deha Bilimlier ’ihanet’ sorularından böyle kaçtı!

Milliyet'in haberine göre; Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk yasadığı iddiasıyla 10 gündür magazin gündeminin ilk sıralarında yer alan Deha Bilimlier, geçtiğimiz gece Etiler'de bir mekanda sahne aldı.

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Modacı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk dedikoduları çıkmıştı! Deha Bilimlier ’ihanet’ sorularından böyle kaçtı!

Sahne sonrası dışarıda kendisini bekleyen basın mensuplarının olduğunu öğrenen şarkıcının, görüntü vermemek adına bir saat daha mekan içerisinde kalması dikkat çekti.

Modacı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk dedikoduları çıkmıştı! Deha Bilimlier ’ihanet’ sorularından böyle kaçtı!

Şarkıcı Deha Bilimlier, Gülşah Saraçoğlu'yla aşk yaşadıkları iddiaları yüzünden eşi Aslı Bilimlier'in kendisini eve almadığını söyledi.

Modacı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk dedikoduları çıkmıştı! Deha Bilimlier ’ihanet’ sorularından böyle kaçtı!

Şarkıcı Deha Bilimlier'in eşi Aslı Bilimlier'i, sahne aldığı mekanda kendisini dinlemeye gelen modacı Gülşah Saraçoğlu'yla aldattığı iddia edildi.

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