Mohammed Alsaloussi Şeyma Subaşı’na aşkını haykırdı... ‘Bunları Şeyma mı yazıyor?’

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olaylı ayrılığın ardından barışıp Bodrum'a tatile gelmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan Şeyma Subaşı, annesi, babası, kızı ve yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte ailecek tekne tatiline çıkmıştı. Sevgilisi ile sık sık aşk pozları paylaşan Şeyma Subaşı'nın aksine Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi, sosyal medya hesabından Şeyma Subaşı ile pozlarını paylaşıp duygusal bir not düştü. Kısa süre önce açtığı Instagram hesabında 148 bin takipçisi olan Mohammed Alsaloussi Şeyma Subaşı'na aşkını haykırdı...