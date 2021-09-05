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Haberler Galeri Mohammed Alsaloussi Şeyma Subaşı'na aşkını haykırdı... ‘Bunları Şeyma mı yazıyor?’
Giriş Tarihi: 05.09.2021 14:37 Güncelleme Tarihi: 05.09.2021 14:39

Mohammed Alsaloussi Şeyma Subaşı'na aşkını haykırdı... ‘Bunları Şeyma mı yazıyor?’

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olaylı ayrılığın ardından barışıp Bodrum'a tatile gelmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan Şeyma Subaşı, annesi, babası, kızı ve yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte ailecek tekne tatiline çıkmıştı. Sevgilisi ile sık sık aşk pozları paylaşan Şeyma Subaşı'nın aksine Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi, sosyal medya hesabından Şeyma Subaşı ile pozlarını paylaşıp duygusal bir not düştü. Kısa süre önce açtığı Instagram hesabında 148 bin takipçisi olan Mohammed Alsaloussi Şeyma Subaşı'na aşkını haykırdı...

Mohammed Alsaloussi Şeyma Subaşı’na aşkını haykırdı... ‘Bunları Şeyma mı yazıyor?’

Mohammed Alsaloussi (Meedo) sosyal medya hesabından sevgilisi Şeyma Subaşı ile paylaştığı fotoğrafla özlemini dile getirdi. Meedo'ya "Bunları Şeyma mı yazıyor?" yorumları geldi.

Mohammed Alsaloussi Şeyma Subaşı’na aşkını haykırdı... ‘Bunları Şeyma mı yazıyor?’

Evlilik hazırlığı yaptığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile dolandırıcılıkla suçlandığı dönemde yollarını ayıran Şeyma Subaşı, sevgilisiyle barıştıktan sonra önce Bodrum'a ardından da Mısır'a gitti.

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Mohammed Alsaloussi Şeyma Subaşı’na aşkını haykırdı... ‘Bunları Şeyma mı yazıyor?’

Şeyma Subaşı tatil sonrası ablasıyla buluştu. Meedo ise sevgilisinin özlemine dayanamadı.

Mohammed Alsaloussi Şeyma Subaşı’na aşkını haykırdı... ‘Bunları Şeyma mı yazıyor?’

Şeyma Subaşı ile aşk pozlarını paylaşan Mohammed Alsaloussi, paylaşımında özlemden geceleri uyandığını söyledi. Meedo'nun Türk takipçileri ise buna inanmadı.

Mohammed Alsaloussi Şeyma Subaşı’na aşkını haykırdı... ‘Bunları Şeyma mı yazıyor?’

Öyle ki takipçiler Meedo'nun paylaştığı fotoğraflara "Bu paylaşımları sana Şeyma mı yaptırıyor?" yorumları yağdırdı.

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