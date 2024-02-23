Moskova’da Burak Özçivit sevgisi: Onu görmek için 16 bin TL verdiler

HOLLYWOOD YILDIZI GİBİ

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in tüm dünyada hayranları var. Gittiği her ülkede Hollywood yıldızı gibi karşılanan Özçivit, bu kez 'Türk Dizi Müzikleri' adlı etkinlik için Rusya'daydı. Ünlü oyuncunun bu ülkede yaşadıklarına İzvestiya gazetesi geniş yer ayırdı.