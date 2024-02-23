Giriş Tarihi: 23.02.2024 06:34
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
06:39
Moskova’da Burak Özçivit sevgisi: Onu görmek için 16 bin TL verdiler
ATV'DE yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in tüm dünyada hayranları var. Gittiği her ülkede Hollywood yıldızı gibi karşılanan Özçivit, bu kez 'Türk Dizi Müzikleri' adlı etkinlik için Rusya'daydı. Ünlü oyuncunun bu ülkede yaşadıklarına İzvestiya gazetesi geniş yer ayırdı. Habere göre etkinliğin tüm biletleri günler öncesinden tükendi. Burak Özçivit'in hayranlarıyla buluşmasını da kapsayan 50 bin rublelik (540 dolar) biletlerin ise tamamı satıldı. Bu arada Burak Özçivit'in kaldığı otelin kapısında öğrenciler 'Esmer Kız' şarkısını söyleyip ona jest yaptı.