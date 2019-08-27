MTV Müzik Ödülleri gündeme bomba gibi düştü! MTV ödül töreninde öyle bir isim öyle bir şey yaptı ki..

Müzik dünyasının en saygın ödül törenlerinden biri olan MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Görkemli bir geceye ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletindeki Newark Prudentian Center'da gerçekleşen ödül töreninin sunuculuğunu Sebastian Maniscalcı yaparken, ödül töreninde hemen hemen herkes oradaydı. Yılın şarkıcısı, en iyi grup, yılın şarkısı, yılın klibi, en iyi pop şarkısı, en iyi dans şarkısı gibi çeşitli alanlara yayılan ödüller sahiplerini buldu. MTV ödül töreninde öyle bir isim vardı ki törene boynunda katıldığı yılan ile bütün ışıkları kendine çevirmeyi başardı. Şarkıcı H.E.R tüm dikkatleri üzerinde toplarken gecenin yıldızı oldu. İşte MTV Müzik Ödülleri'ne katılan merak ettiğiniz ünlü isimler..