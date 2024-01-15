Giriş Tarihi: 15.01.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
15:30
Mucize filminin Mizgin'i Seda Tosun’dan olay pozlar! 'Boşanma yaradı'
'Mucize' filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Seda Tosun Haziran 2022'de sosyal medya fenomeni Taner Ataş ile evlenmişti. Çift 2 ay önce ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Tosun, iki ay önce 'Lidya' ismini verdiği kızını dünyaya getirmişti. Seda Tosun, geçtiğimiz sene evlendiği fenomen Taner Ataş ile boşandığını
nikah cüzdanını yırtarak boşandığını duyurmuştu. Seda Tosun boşanma sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden beğeni topladı.