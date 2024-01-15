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Haberler Galeri Mucize filminin Mizgin'i Seda Tosun’dan olay pozlar! 'Boşanma yaradı'
Giriş Tarihi: 15.01.2024 15:08 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 15:30

Mucize filminin Mizgin'i Seda Tosun’dan olay pozlar! 'Boşanma yaradı'

'Mucize' filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Seda Tosun Haziran 2022'de sosyal medya fenomeni Taner Ataş ile evlenmişti. Çift 2 ay önce ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Tosun, iki ay önce 'Lidya' ismini verdiği kızını dünyaya getirmişti. Seda Tosun, geçtiğimiz sene evlendiği fenomen Taner Ataş ile boşandığını
nikah cüzdanını yırtarak boşandığını duyurmuştu. Seda Tosun boşanma sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden beğeni topladı.

Mucize filminin Mizgin’i Seda Tosun’dan olay pozlar! ’Boşanma yaradı’

Güzel oyuncu Seda Tosun, 'Mucize' filminde Deli Aziz karakterinin eşi olan Mızgin karakteriyle ünlenmişti.

Mucize filminin Mizgin’i Seda Tosun’dan olay pozlar! ’Boşanma yaradı’

Ünlü oyuncu sosyal medya fenomeni Taner Ataş ile nikah masasına oturmuştu.

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Mucize filminin Mizgin’i Seda Tosun’dan olay pozlar! ’Boşanma yaradı’

Çift, yayınladıkları düğün fotoğraflarına 'Biz evlendik!' notunu düşmüştü.

Mucize filminin Mizgin’i Seda Tosun’dan olay pozlar! ’Boşanma yaradı’

Sosyal medya fenomeni Taner Ataş'la geçen sene evlenen Tosun, geçtiğimiz aylarda da anne olmuştu. Çift 2 ay önce ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Mucize filminin Mizgin’i Seda Tosun’dan olay pozlar! ’Boşanma yaradı’

Tosun, 'Lidya' ismini verdiği kızını dünyaya getirmişti.

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