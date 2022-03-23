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Haberler Galeri Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı! Müge Anlı’da torunu dedesinin evine gizlice girip…
Giriş Tarihi: 23.03.2022 23:29 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 23:58

Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı! Müge Anlı’da torunu dedesinin evine gizlice girip…

ATV'nin en çok izlenen ve beğenilen reyting rekortmeni programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün inanılmaz bir olay konu olarak ele alındı. Müge Anlı'da 71 yaşındaki Dursun Zehir, 5 aydır kayıp olduğu ve ailesi tarafından arandığı belirtidi. Dursun Zehir, Trabzon- Rize yolu arasında yürüyüş yaparken kayboldu ve bir daha haber alınamadı. Zehir'in torunu Kerim Bekar, şüpheliler arasında gösterildi. Programda Kerim Bekar, programda kendi ağzıyla dedesinin evine gizlice girmeye çalıştığını söyledi. Bu anlarda ise Müge Anlı sinirlerine hakim olamadı. İşte ayrıntılar!

Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı! Müge Anlı’da torunu dedesinin evine gizlice girip…

ATV'nin reyting rekotmeni programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'te her hafta olduğu gibi bu hafta da ilgin. Ve bir o kadar da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı! Müge Anlı’da torunu dedesinin evine gizlice girip…

Programda son olarak işlenen 71 yaşındaki Dursun Zehir'in konusu Müge Anlı'nın sabrını taşırdı.

Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı! Müge Anlı'da torunu dedesinin evine gizlice girip… | Video

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Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı! Müge Anlı’da torunu dedesinin evine gizlice girip…

Yaklaşık 5 ay önce Trabzon- Rize yolu arasında yürüyüşe çıkan 71 yaşındaki Dursun Zehir'den bir daha haber alınamadı.

Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı! Müge Anlı'da torunu dedesinin evine gizlice girip… | Video

Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı! Müge Anlı’da torunu dedesinin evine gizlice girip…

TORUNU ŞÜPHELİLER ARASINDA GÖSTERİLDİ

Torunu Kerim Bekar ise şüpheliler arasında gösterildi.

Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı! Müge Anlı’da torunu dedesinin evine gizlice girip…

KUMAR BAĞIMLISI OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Dursun Zehir'in torunu Kerim Bekar'ın kumar bağımlısı olduğu iddia edildi.

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