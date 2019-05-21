Müge Anlı canlı yayınında film gibi hayatlar!

Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan, birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı ve ekibi, 60 yıl sonra bir mucizenin gerçekleşmesini sağladı. Canlı yayında yaşanan büyük kavuşma, stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğdu...