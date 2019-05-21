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canlı yayınında film gibi hayatlar!

Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan , 60 yıl sonra 'i oğlu Bedir'e kavuşturdu. Nurten Ceylan, geçtiğimiz gün Müge Anlı canlı yayınına çıkarak anne bir, baba ayrı olan Bedir isimli kardeşini bulmak için yardım istedi. 1 yaşındayken evlatlık verilen Bedir Bey, 60 yıl sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında geniş bir aileye sahip oldu. Mucize gibi olan bu kavuşma, Müge Anlı ve izleyicilerini gözyaşlarına boğdu...

Giriş Tarihi: 21.05.2019 12:08 Güncelleme Tarihi: 21.05.2019 12:10
Müge Anlı canlı yayınında film gibi hayatlar!

Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan, birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran ve ekibi, 60 yıl sonra bir mucizenin gerçekleşmesini sağladı. Canlı yayında yaşanan büyük kavuşma, stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğdu...

Müge Anlı canlı yayınında film gibi hayatlar!

Müge Anlı'da canlı yayında gözyaşları sel oldu! İşte anne ve oğlunun 60 yıl sonra yaşanan buluşması...

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Müge Anlı canlı yayınında film gibi hayatlar!

85 yaşındaki anne, 60 yıl sonra evlatlık verilen oğlunu 'da buldu!

Müge Anlı canlı yayınında film gibi hayatlar!

Ankara'da 65 yıl önce İsmail Kural'la evlenen 'in Abdülkadir ve Bedir ismini verdiği iki erkek çocuğu dünyaya geldi. Bir süre sonra eşi ile anlaşamayan Civelek, babasının evine gitti.

Müge Anlı canlı yayınında film gibi hayatlar!

Çocukları ise İsmail Kural'da kaldı. Çocuklara bırakmakta zorlanan İsmail Kural, 1 yaşındaki oğlu Bedir'i evlatlık verdi.

Müge Anlı canlı yayınında film gibi hayatlar!

Anne , evlatlık verildiğini öğrenince oğlunu geri almak istedi. Ancak bir türlü oğlunu bulamadı.

Müge Anlı canlı yayınında film gibi hayatlar!

Oğlu Bedir'in hasretiyle bir ömür geçiren 85 yaşındaki , son çare 'dan yardım istedi.

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