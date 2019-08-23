Müge Anlı ile Güven bana yarışma programı bu haftaya da damgasını vurdu!

Her Perşembe ekrana gelen Müge Anlı ile Güven Bana programının bu haftaki yeni bölümü ekranlara yine bomba gibi düştü. Her hafta saat 20:00' da ATV ekranlarına gelen Müge Anlı ile Güven Bana programında bu haftaki yarışmacılar soruların cevaplarını yanıtlarken oldukça kararsız kaldılar. Özellikle "Mitolojik hikayelerde geçen hangi dev, Dede Korkut hikayelerinde Basat adlı kahraman tarafından öldürülür?" sorusunu yanıtlarken oldukça kararsız kalan yarışmacılar doğru şıkta karar verseler de sonuç olarak yanlış cevabı söylediler ve büyük para kaybettiler. İzleyicilerin heyecanının dorukta olduğu Müge Anlı ile Güven Bana programı bu haftaki bölümü ile de reyting rekorları kırdı.