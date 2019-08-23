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  • Müge Anlı ile Güven bana yarışma programı bu haftaya da damgasını vurdu!

ile Güven bana yarışma programı bu haftaya da damgasını vurdu!

Her Perşembe ekrana gelen ile Güven Bana programının bu haftaki yeni bölümü ekranlara yine bomba gibi düştü. Her hafta saat 20:00' da ATV ekranlarına gelen programında bu haftaki yarışmacılar soruların cevaplarını yanıtlarken oldukça kararsız kaldılar. Özellikle "Mitolojik hikayelerde geçen hangi dev, hikayelerinde Basat adlı kahraman tarafından öldürülür?" sorusunu yanıtlarken oldukça kararsız kalan yarışmacılar doğru şıkta karar verseler de sonuç olarak yanlış cevabı söylediler ve büyük para kaybettiler. İzleyicilerin heyecanının dorukta olduğu Müge Anlı ile Güven Bana programı bu haftaki bölümü ile de reyting rekorları kırdı.

Giriş Tarihi: 23.08.2019 15:06 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 15:07
Müge Anlı ile Güven bana yarışma programı bu haftaya da damgasını vurdu!

Hem eğlendirirken hem de bilgilendiren ile Güven Bana yarışma programı bu hafta da oldukça heyecanlı geçti. Reytingleri alt üst eden yarışma programında öyle bir soru vardı ki yarışmacılar kararsız kalınca ne yapacaklarını şaşırdılar…

Müge Anlı ile Güven bana yarışma programı bu haftaya da damgasını vurdu!
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Müge Anlı ile Güven bana yarışma programı bu haftaya da damgasını vurdu!
Müge Anlı ile Güven bana yarışma programı bu haftaya da damgasını vurdu!
Müge Anlı ile Güven bana yarışma programı bu haftaya da damgasını vurdu!
Müge Anlı ile Güven bana yarışma programı bu haftaya da damgasını vurdu!
Müge Anlı ile Güven bana yarışma programı bu haftaya da damgasını vurdu!
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