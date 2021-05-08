Müge Anlı'nın 20'li yaşlar paylaşımı hayran bıraktı! Sevilen sunucu Müge Anlı sarı saçlarıyla o zamanda çok havalıymış...

Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran programlardan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in güzel sunucusu Müge Anlı da 20'li yaşlar akımına katıldı. 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan sunucu Müge Anlı 20'li yaşlarına ait fotoğrafı ile kendine hayran bıraktı. Atv'de yayınladığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gönüllere taht kuran Müge Anlı geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı açarak kısa sürede ulaştığı takipçi sayısı ile rekor kırmıştı. Hiç kuşkusuz gelmiş geçmiş en sevilen sunucular arasında adı ilk sıralarda yer alan Müge Anlı'nın gençlik fotoğrafına övgüler yağdı. Saçlarının güzelliğiyle bilinen Müge Anlı'nın sarı saçları hayranlarının beğenisini topladı. İşte Müge Anlı'nın 20'li yaşlar paylaşımı...